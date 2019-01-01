اتحاد الكرة يلغي معسكر المنتخب في سبتمبر.. ويُحدد عدد الحضور للقاء الزمالك والمقاصة

استقر اتحاد الكرة، على إلغاء معسكر المنتخب الوطنى، خلال شهر سبتمبر المقبل، لعدم تعيين مدير فنى للفراعنة، خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى حتى الآن، حيث يفاضل مسئولو الاتحاد بين الثلاثى حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق للمنتخب الأول، وحسام البدرى، المدير الفنى السابق للأهلى، وإيهاب جلال، المدير الفنى الحالى للمصرى، لتولى القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، وينتظر تشكيل اللجنة المؤقتة للجبلاية، من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، لكى يتم الإعلان رسميًا عن الجهاز الفنى الجديد بكامل أعضائه.

من جانبه، أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذى والقائم بأعمال اتحاد الكرة، أنه لن يتم إقامة معسكر للمنتخب الأول، خلال شهر سبتمبر المقبل، بسبب عدم تعيين مدير فنى للفراعنة حتى الآن، وقال ثروت سويلم: "هناك فترة أجندة دولية خلال الفترة من 2 وحتى 10 سبتمبر المقبل، ورغم ذلك لن نقيم معسكراً للفراعنة فيها"، ويخوض منتخب مصر، أول مباراة رسمية له أمام كينيا خلال شهر نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

الزمالك يواجه المقاصة بدور الثمانية لكأس مصر

فى سياق مختلف، حدد مسئولو اتحاد الكرة عدد الحضور خلال مباراة الزمالك ومصر للمقاصة المقرر لها يوم 28 أغسطس الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بـ75 فرداً للزمالك، ومثلهم للفريق الفيومى، كما كان الحال فى مباراة الأهلى وبيراميدز الأخيرة فى دور الستة عشر بالبطولة، التى انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أعلنت مواعيد كأس مصر الجديدة، وتقام مباريات دور الثمانية يوم 28 أغسطس الجارى، قبل أن تقام مباريات قبل النهائى يوم 1 سبتمبر، على أن تقام المباراة النهائية أحد يومى 5 أو 6 من نفس الشهر.