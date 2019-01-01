لاسارتي في حفل وداعه بالأهلي: شكرًا للجميع.. وأنصحكم بالتكاتف والترابط كما عهدتكم

وجّه مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر للاعبين وللجهاز المعاون ولجميع العاملين في جهاز الكرة في كلمته خلال حفل تكريمه ووداعه، الذي أعدّه جهاز الكرة، اليوم، قبل المران الجماعي للفريق.

وقال لاسارتي:"أنا أشكركم جميعًا على الفترة السابقة وعلى المجهود الكبير المبذول، الأهلي فريق عظيم، واشتركنا واجتهدنا في الفترة الماضية، لهذا لا بد وأن أشكركم، وأنصحكم بالتكاتف وأن تظلوا كما عهدتكم مترابطين فريقًا واحدًا لتكملة المسيرة".

كما حرص سباستيان أليخاندرو أيضًا على توجيه الشكر لجميع اللاعبين على الفترة الماضية، وعلى ضرورة مواصلة العمل والاجتهاد في المرحلة القادمة.

وكان جهاز الكرة بالنادي الأهلي ولاعبي الفريق الأول قد حرصوا، مساء اليوم الثلاثاء، على تكريم ووداع مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق، بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة الأهلي، تقديرًا للفترة التي قضاها مع الفريق.

واتفق مسؤولو النادي الأهلي مع مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق على جدولة الشرط الجزائي المقدر في عقده بقيمة 3 أشهر من راتبه.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مساء اليوم، جلسة خاصة مع لاسارتي، اتفق فيها على جدولة الشرط الجزائي على 3 دفعات خلال شهرين من الآن.

كما حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تكريم لاسارتي عقب جلسته مع "عبد الحفيظ" حرص خلالها على تأكيد احترامه له، ولجهازه المعاون، متمنيا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي السابق عن إقالته من القلعة الحمراء عقب الخروج من بطولة كأس مصر، وكذلك حديثه عن مستقبله التدريبي خلال الفترة المقبلة.

وقال لاسارتي في تصريحات لصحيفة "el mercurio" التشيلية، أنه لن يقبل العمل التدريبي حتى شهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا خلال حديثه بأنه يريد أن يدرس الموقف جيدًا خاصة بعد رحيله عن القلعة الحمراء، وأنه يريد تقييم أي عمل قادم من أجل أن يستمر طويلًا.

وتابع:"رحلنا فجأة عن النادي الأهلي، لم أتوقع الرحيل، وجميع ماجاء عقب الخسارة في كأس مصر كان شيء غريب، وهناك أشياء حدثت لم نعرفها".