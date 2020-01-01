عاجل.. فيفا يعتمد تشكيل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تشكيل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حتى يوم 31 يوليو 2020.

وضمت أسماء اللجنة المؤقتة كلا من:"عمرو الجنايني، محمد فضل، أحمد عبد الله، جمال محمد علي، سحر عبدالحق".

وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المهام الخمسة للجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصرى والتى تم اعتمادها.

وأكد الاتحاد الدولي في بيانه أن هناك 5 مهام للجنة المشكلة لإدارة كرة القدم المصرية خلال الفترة القادمة وحتى 31 يوليو 2020 والتى جاءت كالتالي.

البند الأول: إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة.

البند الثاني: مراجعة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

البند الثالث: مراجعة النظام الأساسي والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

البند الرابع: تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءًا على القوانين الجديدة.

البند الخامس: العمل كلجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على النظام الأساسي الذى سيتم تحديثه مستقبلاً.

وتتولى اللجنة إدارة شئون الجبلاية خلال الفترة المقبلة لمدة معينة، بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة هانى أبوريدة، عقب الخروج المبكر للمنتخب الوطنى من بطولة أمم أفريقيا، التى أقيمت فى مصر مؤخراً، وودع الفراعنة منافستها من دور الستة عشر عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

سويلم يعقد جلسة مع أعضاء اللجنة المؤقتة

ومن المنتظر أن يعقد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدة جلسات مع أعضاء اللجنة المؤقتة لمناقشة آرائهم وأفكارهم حول المرحلة المقبلة وفكرهم لتسيير أمور اتحاد الكرة.

ومن المنتظر، أن تكون أولى مهام اللجنة المؤقتة المقرر أن يتم تعيينها لإدارة شئون اتحاد الكرة مناقشة ملف المدير الفني القادم لمنتخب مصر والإعلان عن الجهاز الفني بالكامل، بعد أن تم الاستقرار على تعيين مدير فني وطني خلال المرحلة المقبلة بعد فشل المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى السابق، فى مهمته ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة.