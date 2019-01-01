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عاجل| بالصور.. عمومية اتحاد الكرة ترفض المجلس المؤقت وتهدد بالتصعيد

03:23 م | الأربعاء 21 أغسطس 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
عاجل| بالصور.. عمومية اتحاد الكرة ترفض المجلس المؤقت وتهدد بالتصعيد

عمومية اتحاد الكرة

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رفضت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، خلال جلستها الودية المنعقدة حالياً بنادي الإعلاميين، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني.

وشدد مسئولو أندية دوري القسم الثاني والثالث، خلال اجتماعهم الودي، على رفضهم القاطع لتعيين لجنة مؤقتة، مطالبين بضرورة الدعوة لجمعية عمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد، في أقرب وقت ممكن.

 

الفيفا يعتمد لجنة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس، تشكيل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، وتضم اللجنة كلاً من عمرو الجنايني وجمال محمد علي ومحمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.

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