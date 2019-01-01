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تخصيص 1٫5 مليون دولار لمدرب الأهلي الجديد.. واتجاه لتغيير الطاقم الطبي

08:20 ص | الخميس 22 أغسطس 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
تخصيص 1٫5 مليون دولار لمدرب الأهلي الجديد.. واتجاه لتغيير الطاقم الطبي

الخطيب

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رصدت إدارة النادى الأهلى مبلغاً مالياً يصل إلى مليون ونصف دولار سنوياً من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد لقيادة الفريق خلفاً للأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى رحيله عقب الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز مؤخراً.

وكشفت مصادر داخل إدارة الكرة بالنادى أنه تحدد الإعلان عن المدير الفنى الجديد الذى يجرى الاتفاق معه حالياً عقب مباراة اطلع بره الجنوب سودانى فى إياب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وفى سياق مختلف، يخضع كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق، لاختبار طبى فى ألمانيا لتحديد سبب تجدد رشح الركبة الذى تعرض له اللاعب وفتح الباب أمام طول مدة غيابه عن الفريق.

اتجاه في الأهلي لتغيير الطاقم الطبي الألماني المعني بجراحات اللاعبين

وأفادت مصادر طبية أن إدارة الكرة بالنادى تنوى إجراء تغيير للطاقم الطبى الألمانى المعني بجراحات اللاعبين، خصوصاً فى الركبة لاسيما أن عملية الغضروف، التى خضع لها "نيدفيد" هى الثانية التى يتحول فيها لاعب بالفريق من فترة تأهيل ٦٠ يومًا إلى غيابات تتجاوز الستة شهور، وهو ما حدث مع محمد نجيب، لاعب الفريق السابق.

راحة 4 أيام للاعبين عقب مواجهة "إطلع برة"

وفى الإطار ذاته، قرر الجهاز الفنى المؤقت بقيادة محمد يوسف منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٤ أيام عقب انتهاء المواجهة الأفريقية لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس، قبل مباراة السوبر المصرى عن الموسم الماضى أمام الزمالك، المحدد لها يوم ١٨ سبتمبر المقبل.

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