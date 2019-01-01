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ألماني على رأس المرشحين.. الوطن سبورت يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للأهلي

09:40 م | الخميس 22 أغسطس 2019
كتب: حسين غريب
ألماني على رأس المرشحين.. الوطن سبورت يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للأهلي

الخطيب

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قال مصدر بالنادي الأهلي إن لجنة التخطيط استقرت على اختيار مدير فني ألماني من السير الذاتية التي تم عرضها خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر لـ"الوطن سبورت"، أن لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل وعضوية خالد بيبو وزكريا ناصف، بالإضافة لمحمود الخطيب رئيس النادي تفضل التعاقد مع مدير فني أوروبي، كما أن المدرسة الألمانية على رأس المدارس الأوروبية التي يوجد رغبة للتعاقد معها.

وتابع: "يملك الأهلي أكثر من خيار للتعاقد معهم من المدرسة الألمانية وتم تحديد الخيار الأول فيهم ويتبقى الحسم وفقا لنجاح المفاوضات".

وأوضح: "الأهلي لا يفضل التعاقد مع مدرب من أمريكا اللاتينية لكنه يظل خيارا مطروحا أمام الخطيب ولجنة التخطيط وأيضا تم الاستقرار على أحد المدربين في انتظار الحسم والتعاقد بشكل رسمي حال تغيرت وجهة نظر اللجنة".

 وواصل: "رغم وضوح الخيارات أمام لجنة التخطيط إلا أن إدارة التعاقدات لم تتوقف عن البحث والتفاوض مع خيارات ومدربين آخرين تحسبا لأي ظروف قد تطرأ خلال الساعات المقبلة".

وحول موعد إعلان المدير الفني الجديد أكد المصدر أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على موعد محدد لكن الأقرب سيكون السبت أو الأحد المقبل".

وكان الأهلى قد أعلن إقالة لاسارتى، عقب الخروج من بطولة كأس مصر، بالخسارة من بيراميدز بهدف نظيف.

وتبحث إدارة النادى الأهلى، عن مدير فنى جديد، يقود الفريق فى الموسم المقبل، وتكثف الإدارة تحركاتها ، لحسم ملف المدير الفني قبل نهاية الشهر الجاري، للاستعداد لمباراة السوبر المحلي المقرر لها يوم 18 سبتمبر من الشهر المقبل أمام الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على بطل جنوب السودان برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفان) وأحمد الشيخ، في ذهاب الدور التمهيدي.

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