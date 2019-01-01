اللجنة المؤقتة للجبلاية تتحصن بـ"فيفا".. وعرض بمليون دولار لتطبيق تقنية الفيديو

رفضت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تحركات بعض أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية للتصعيد ضد اللجنة ورفض التعامل معها، وأكد مسئولو اللجنة على أن تشكيلها معتمد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والمهمة الأساسية لها خدمة الكرة المصرية، والعمل على تحقيق مطالب الأندية، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين.

وناشد المجلس المؤقت مختلف الأندية بضرورة التكاتف ونسيان أى خلافات، وبدء صفحة جديدة شعارها تطوير كرة القدم المصرية، ومعالجة أى سلبيات شهدتها الفترة الماضية.

وبدأت لجنة إدارة اتحاد الكرة مهام عملها، خلال الساعات الماضية، بالاجتماع مع فيرون أومبا، مدير التطوير بالاتحاد الدولى لكرة القدم عن منطقتى أفريقيا والكاريبى، وحضر الاجتماع جمال محمد على نائب رئيس اللجنة وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق عضوا اللجنة، فيما تعذر حضور الكابتن محمد فضل لسفره.

ومن المقرر أن تلتقى اللجنة، غداً السبت، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتعقد بعده أول اجتماعاتها، يعقبه مؤتمر صحفى.

من ناحية أخرى، تلقى اتحاد الكرة عرضاً من إحدى الشركات، لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، بداية من الموسم الجديد، مقابل مليون دولار.

وعقد ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، جلسة خلال الساعات الماضية، مع مسئولى الشركة، لمناقشة العرض، وتم الاتفاق على دراسته مع اللجنة المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، قبل اتخاذ القرار النهائى، وفى حالة الموافقة على عرض هذه الشركة، ستتحمل لجنة الموارد باتحاد الكرة نصف مليون دولار، وأندية الدورى العام تتحمل المبلغ المتبقى.

5 آلاف جنيه في المباراة الواحدة.. اتحاد الكرة يُعلن عن زيادة بدلات الحكام

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني الرئيس الجديد المؤقت حتى إقامة الانتخابات الجديدة للجبلاية، عن زيادة بدلات الحكام قبل بدء الموسم الجديد، حيث جاء ذلك في بيان رسمي.

ويحصل الحكم الأول على 5 آلاف جنيه في مباريات الدوري الممتاز، فيما يحصل الحكم المساعد على 3750 جنيه فيما سيحصل الحكم الإضافي الخامس والرابع كذلك على 2500 جنيه.

أما في القسم الثاني سيحصل الحكم في المباراة الواحدة 1750 جنيه، فيما يحصل الحكام المساعدين على 1250 جنيه، فيما يحصل الحكم الرابع على 1000 جنيه.

وفي القسم الرابع يحصل الحكم في المباراة الواحدة على 800 جنيه، فيما يحصل المساعدين على 650 جنيه فيما في حال تعيين حكم رابع سيحصل على 750 جنيه.