القيعي: نفاضل بين 5 مدربين لقيادة الأهلي.. ومورينو وجوارديولا لن يرتاحوا في مصر

تحدث عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن دوره في التعاقد مع المدير الفني الجديد الذي سيقود القلعة الحمراء خلفاً للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وقال القيعي فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "اتفلترت الأمور إلى 5 سير ذاتية، إلا إذا ظهر مفاجأة كبيرة في اللحظات الأخيرة".

وتابع: "طالما لا يخرج شىء من النادي الأهلي فكل ما يثار عن المدرب الجديد مجرد اجتهادات".

وأضاف: "السير الذاتية لمدربين أصبحت ليست كل شىء، ممكن شخص يأتي للتدريب في الأهلي مهما كان اسمه ونجاحاته ويفشل، مورينيو أو جوارديولا لو قاما بالتدريب في مصر لن يلعبا تيكي تاكا ولن يرتاحوا بالعمل في مصر".

الأهلي في مواجهة أطلع برة بإياب دور الـ 64 الإفريقي

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه المؤقت محمد يوسف، لمواجهة فريق أطلع برة بطل جنوب السودان، اليوم الجمعة، في إياب دور الـ 64 بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود المتولي - محمود وحيد.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة، جونيور أجاي - حسين الشحات

خط الهجوم : صلاح محسن.