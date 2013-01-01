"ثورة" في تشكيل الأهلي المتوقع أمام "إطلع برة"

استقر محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه، لمواجهة نظيره "إطلع برة"، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم، على ملعب برج العرب الإسكندرية.

ومن خلال التدريبات الأخيرة، أجرى محمد يوسف عدة تغييرات على تشكيل الفريق، إذ استبعد خلالها أغلب التشكيلة التي خاضت مباراة الذهاب من القائمة التي دخلت معسكرًا مغلقًا أمس الخميس، عقب التدريب الأخير في ملعب مختار التتش بالجزيرة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إطلع برة

ويتوقع أن يبدأ الأحمر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمود متولي.

الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي (أليو ديانج)، جونيور أجايي وحسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة".

الهجوم: صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمباراة إطلع برة

وكان محمد يوسف، قد اختار قائمة الفريق لمواجهة "اطلع برّه" بطل جنوب السودان المقرر لها مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي "أفشة"، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وصلاح محسن، وجيرالدو، وجونيور أجاي.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز برباعية نظيفة ذهابا على بطل جنوب السودان، ليخطو أولى خطواته في استعادة لقب «دوري أبطال إفريقيا» بنجاح وبات قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور الـ٣٢ من البطولة وزاد من صعوبة مهمة الفريق السوداني في مباراة العودة مساء اليوم.

ويسعى فريق الأهلي تحت قيادة جهاز فني مؤقت بقيادة محمد يوسف بعد توجيه الشكر للمدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي الى تحقيق الفوز في مباراة اليوم ليستعيد الفريق الثقة ويكمل الخطوات نحو الفوز بالبطولة.