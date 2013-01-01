محمد يوسف يضع خطة الإطاحة بـ أزارو مع مهاجم الأهلي أمام اطلع بره

حرص محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، على الحديث مع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول خلال الساعات الأخيرة، قبل انطلاق مباراة "اطلع برة" بطل جنوب السودان، المقرر لها السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب يوسف المهاجم الشاب بمحاولة استغلال الفرصة في مباراة اليوم والتمسك بها والظهور بأفضل شكل ممكن، والاجتهاد كثيرًا في الملعب وقيادة هجوم الفريق في مباراة اليوم لتحقيق فوز كبير للأهلي.

وشدد المدير الفني المؤقت على صلاح سليمان، ضرورة استغلال فرصة اليوم وإثبات أنه يستحق البقاء في الفريق في الموسم الجديد، والرد على كل المشككين في قدراته في الفترة الأخيرة، ومحاولة حجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع الحالة التي يظهر بها المغربي وليد أزارو.

وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق، يستبعد صلاح محسن بشكل كبير خلال توليه المسئولية، مع الاعتماد على الثنائي وليد أزارو ومروان محسن في خط الهجوم، ولم يشارك في المباريات كثيرًا الموسم الماضي، سواء في بطولة الدوري الممتاز أو دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي لمباراة "اطلع برة"

واستبعد محمد يوسف المدير الفني المؤقت، الثنائي وليد أزارو ومروان محسن مهاجمي الفريق من قائمة مباراة اليوم، حيث ضمت القائمة كلا من، محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي "أفشة"، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وصلاح محسن، وجيرالدو، وجونيور أجايي.