أحدث الأخبار

أخر الأخبار

يتراجع عن قراره.. سولشاير يمنح بوجبا فرصة تسديد ركلات الجزاء من جديد

"النجيل الصناعي" يمنح بيراميدز راحة من التدريب في الكونغو

بيراميدز يشيد بروح لاعبيه قبل مواجهة بطل الكونغو بالكونفدرالية

بـ23 ميدالية.. السباحة أيقونة مصر في دورة الألعاب الأفريقية

محمد يوسف يضع خطة الإطاحة بـ أزارو مع مهاجم الأهلي أمام اطلع بره

01:22 م | الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب: علي سمير
محمد يوسف يضع خطة الإطاحة بـ أزارو مع مهاجم الأهلي أمام اطلع بره

صلاح محسن

أخبار متعلقة

حرص محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، على الحديث مع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول خلال الساعات الأخيرة، قبل انطلاق مباراة "اطلع برة" بطل جنوب السودان، المقرر لها السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب يوسف المهاجم الشاب بمحاولة استغلال الفرصة في مباراة اليوم والتمسك بها والظهور بأفضل شكل ممكن، والاجتهاد كثيرًا في الملعب وقيادة هجوم الفريق في مباراة اليوم لتحقيق فوز كبير للأهلي.

وشدد المدير الفني المؤقت على صلاح سليمان، ضرورة استغلال فرصة اليوم وإثبات أنه يستحق البقاء في الفريق في الموسم الجديد، والرد على كل المشككين في قدراته في الفترة الأخيرة، ومحاولة حجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع الحالة التي يظهر بها المغربي وليد أزارو.

وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق، يستبعد صلاح محسن بشكل كبير خلال توليه المسئولية، مع الاعتماد على الثنائي وليد أزارو ومروان محسن في خط الهجوم، ولم يشارك في المباريات كثيرًا الموسم الماضي، سواء في بطولة الدوري الممتاز أو دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي لمباراة "اطلع برة"

واستبعد محمد يوسف المدير الفني المؤقت، الثنائي وليد أزارو ومروان محسن مهاجمي الفريق من قائمة مباراة اليوم، حيث ضمت القائمة كلا من، محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي "أفشة"، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وصلاح محسن، وجيرالدو، وجونيور أجايي.

أخبار قد تعجبك

أبطال العالم لليد في ندوة "الوطن": نشكر الرئيس السيسي.. مقابلته كانت الأجمل

استطلاع رأى

  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • إيفرتون

    إيفرتون

  • كولن

    كولن

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • غرناطة

    غرناطة

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إشبيلية

    إشبيلية

  • ليفانتي

    ليفانتي

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فياريال

    فياريال

  • الهلال

    الهلال

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • أبها

    أبها

  • التعاون

    التعاون

  • 0

    :

    0

    06:10 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الحزم

    الحزم

  • الاتحاد

    الاتحاد

  • 0

    :

    0

    07:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الرائد

    الرائد

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • نادي أطلع برة

    نادي أطلع برة

  • العربي

    العربي

  • 0

    :

    0

    04:20 PM

    دوري نجوم قطر
  • الأهلي

    الأهلي

  • الريان

    الريان

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري نجوم قطر
  • أم صلال

    أم صلال

  • فيتوريا سيتوبال

    فيتوريا سيتوبال

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • موريرينسي

    موريرينسي

  • ريو آفي

    ريو آفي

  • 0

    :

    0

    10:15 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ديبورتيفو أفيس

    ديبورتيفو أفيس

  • بشكتاش

    بشكتاش

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • ماشين سازي تبريز

    ماشين سازي تبريز

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • استقلال طهران

    استقلال طهران

  • بايكان

    بايكان

  • 0

    :

    0

    04:40 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • باديديه مشهد

    باديديه مشهد

  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • 0

    :

    0

    05:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

الأكثر قراءة

«الوطن سبورت» ينفرد بأسماء الأربعة للمرشحين لتدريب الأهلي .. والحسم خلال ساعات

أزمة بين رئيس الزمالك وأمير مرتضى بسبب كهربا

عاجل.. وفاة جونيور أجوجو مهاجم الزمالك السابق
الأهلي يستعد لاكتساح إطلع برّه لمسح أحزان كأس مصر في دوري أبطال أفريقيا