أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مدرب الأهلي المٌحتمل مُتهم في قضية إختلاس

اليوم.. الجمباز يصل المغرب ويتوقع الحصول على 10 ميداليات بالدورة الإفريقية

فوز أدم وعبداللطيف وسلمى ورودينا ببطولة الكرة البرتقالية لناشئى التنس

الزمالك يدرس إطلاق اسم "أجوجو" على أحد حدائق النادي

الألماني شميت يقترب بقوة من تدريب الأهلي

04:31 م | الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب: علي سمير
الألماني شميت يقترب بقوة من تدريب الأهلي

الألماني روجر شميت

أخبار متعلقة

دخل الألمانى روجير شميت، دائرة اهتمامات لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بقوة خلال الساعات الأخيرة، من أجل قيادة الفريق الأحمر، الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ"الوطن سبورت"، إن هناك ترحيب كبير داخل مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بالتعاقد مع شميت، مدرب بكين جوان الصيني السابق، والذي فسخ عقده مؤخرًا مع النادي.

وأوضح، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، دخل فى مفاوضات مع شميت، لإقناعه بتولي منصب المدير الفني للفريق الأحمر خلال الساعات الأخيرة.

ويرغب الأهلي في تعيين مدير فنىي خلال فترة وجيزة، من أجل الاستعداد لبطولة السوبر المحلي، بالإضافة لبطولة الدوري المصري ومسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، على خلفية خسارته من بيراميدز بهدف نظيف، وخروجه من بطولة كأس مصر من دور الستة عشر.

وتم ترشيح عدة مدربين على إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وصل عددهم إلى 50 سيرة للاختيار من بينهم المدير الفني الجديد، ومن أبرز المرشحين الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، وجيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للسد القطري، ونبيل معلول المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، بجانب الثنائي الإيطالي ديليو روسى، الذى سبق وقاد عدد من أندية الكالتشيو، ويعتبر من أبرز المدربين فى إيطاليا، والبلغارى إيليان إيليف، أحد نجوم الكرة البلغارية في حقبة التسعينات.

ودخل الأهلي بقيادة محمد يوسف الذي يتولي القيادة الفنية مؤقتًا، معسكرًا مغلقًا، أمس الخميس في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا عريضًا على «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفان) وأحمد الشيخ.

 

 

أخبار قد تعجبك

أبطال العالم لليد في ندوة "الوطن": نشكر الرئيس السيسي.. مقابلته كانت الأجمل

استطلاع رأى

  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • إيفرتون

    إيفرتون

  • كولن

    كولن

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • غرناطة

    غرناطة

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إشبيلية

    إشبيلية

  • ليفانتي

    ليفانتي

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فياريال

    فياريال

  • الهلال

    الهلال

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • أبها

    أبها

  • التعاون

    التعاون

  • 0

    :

    0

    06:10 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الحزم

    الحزم

  • الاتحاد

    الاتحاد

  • 0

    :

    0

    07:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الرائد

    الرائد

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • نادي أطلع برة

    نادي أطلع برة

  • الريان

    الريان

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري نجوم قطر
  • أم صلال

    أم صلال

  • فيتوريا سيتوبال

    فيتوريا سيتوبال

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • موريرينسي

    موريرينسي

  • ريو آفي

    ريو آفي

  • 0

    :

    0

    10:15 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ديبورتيفو أفيس

    ديبورتيفو أفيس

  • بشكتاش

    بشكتاش

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • 0

    :

    0

    05:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

  • العربي

    العربي

  • 2

    :

    1

    04:20 PM

    دوري نجوم قطر
  • الأهلي

    الأهلي

  • ماشين سازي تبريز

    ماشين سازي تبريز

  • 1

    :

    0

    03:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • استقلال طهران

    استقلال طهران

  • بايكان

    بايكان

  • 0

    :

    1

    04:40 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • باديديه مشهد

    باديديه مشهد

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة جونيور أجوجو مهاجم الزمالك السابق

تخصيص 1٫5 مليون دولار لمدرب الأهلي الجديد.. واتجاه لتغيير الطاقم الطبي

بالفيديو.. إيهاب الخطيب يكشف مفاجأة كهربا للزمالك.. وموعد انتقاله للأهلي رسميًا
الأهلي يستعد لاكتساح إطلع برّه لمسح أحزان كأس مصر في دوري أبطال أفريقيا