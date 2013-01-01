الألماني شميت يقترب بقوة من تدريب الأهلي

دخل الألمانى روجير شميت، دائرة اهتمامات لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بقوة خلال الساعات الأخيرة، من أجل قيادة الفريق الأحمر، الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ"الوطن سبورت"، إن هناك ترحيب كبير داخل مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بالتعاقد مع شميت، مدرب بكين جوان الصيني السابق، والذي فسخ عقده مؤخرًا مع النادي.

وأوضح، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، دخل فى مفاوضات مع شميت، لإقناعه بتولي منصب المدير الفني للفريق الأحمر خلال الساعات الأخيرة.

ويرغب الأهلي في تعيين مدير فنىي خلال فترة وجيزة، من أجل الاستعداد لبطولة السوبر المحلي، بالإضافة لبطولة الدوري المصري ومسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، على خلفية خسارته من بيراميدز بهدف نظيف، وخروجه من بطولة كأس مصر من دور الستة عشر.

وتم ترشيح عدة مدربين على إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وصل عددهم إلى 50 سيرة للاختيار من بينهم المدير الفني الجديد، ومن أبرز المرشحين الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، وجيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للسد القطري، ونبيل معلول المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، بجانب الثنائي الإيطالي ديليو روسى، الذى سبق وقاد عدد من أندية الكالتشيو، ويعتبر من أبرز المدربين فى إيطاليا، والبلغارى إيليان إيليف، أحد نجوم الكرة البلغارية في حقبة التسعينات.

ودخل الأهلي بقيادة محمد يوسف الذي يتولي القيادة الفنية مؤقتًا، معسكرًا مغلقًا، أمس الخميس في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا عريضًا على «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفان) وأحمد الشيخ.