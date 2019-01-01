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بالفيديو.. الأهلي يتفوق على اطلع بره برباعية في الشوط الأول

07:47 م | الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب: محمد الصايغ
بالفيديو.. الأهلي يتفوق على اطلع بره برباعية في الشوط الأول

صورة أرشيفية

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أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراة فريق اطلع بره بالفوز بأربعة أهداف دون رد، باللقاء الذي يجمعهما، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف الأهلي صلاح محسن "هدفين" وحسين الشحات في الدقائق 6 و19 وعلى الترتيب.

بدأت المباراة هجومية من جانب النادي الأهلي، في محاولة لإحراز هدف مبكر يربك حسابات فريق اطلع بره، وتأكيد تفوقه عليه في المباريات الأخيرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف بدون رد أحرزهم وليد أزارو "هدفين" وعلي معلول وأحمد الشيخ.

واحتسب حكم المباراة ركلة ركنية أولى للنادي الأهلي على يسار مرمى اطلع بره، نفذها محمود وحيد عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها محمود متولي على القائم الثاني بتسديدة مباشرة أبعدها الدفاع بسهولة.

وفي الدقيقة 6، أحرز صلاح محسن الهدف الأول للنادي الأهلي، من هجمة منظمة للنادي على حدود منطقة الجزاء بسلسلة من التمريرات القصيرة انتهت بتمريرة بينية لحسين الشحات مخترقا للمنطقة من جهة اليسار ليمرر كرة عرضية أرضية لصلاح محسن المواجه تماما للمرمى والذي سدد الكرة ليحرز الهدف الأول.

واستمر الضغط من جانب لاعبي النادي الأهلي على أطراف الملعب، في محاولة لإحراز الهدف الثاني، من أجل منحهم الثقة قبل انطلاق الشوط الثاني.

وحاول حسين الشحات الاختراق من الجبهة اليمنى بعد المرور من المدافع الأول لفريق اطلع بره، إلا أن المدافع متوكل عبد الكريم تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى رمية تماس.

    

وحاول محمود وحيد، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، إرسال كرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، إلا أن دفاع فريق اطلع بره ينجح في إبعادها خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 19، تمكن حسين الشحات من إحراز الهدف الثاني للنادي الأهلي، من عرضية من الجبهة اليسرى استطاع الشحات السيطرة عليها داخل منطقة الجزاء ليتبادل الكرة بتمريرة قصيرة مع زميله محمد مجدي أفشة الذي وضعه في شكل منفرد تماما بالمرمى ليسدد الكرة بكل سهولة إلى داخل الشباك على يمين الحارس

    

توقفت المباراة في الدقيقة 26، بعد الإصابة التي تعرض لها رامي ربيعة، مدافع الفريق، بعد الإصابة التي تعرض وحرمته من استكمال المباراة إلى نهايتها.

وأجرى محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، تبديلاً بنزول أيمن أشرف بديلاً له.

واستمر الضغط من جانب النادي الأهلي، في محاولة لزيادة الأهداف، حيث كانت هجمات على استحياء من فريق اطلع بره.

وأضاع النادي الأهلي فرصة تحقيق الهدف الثالث بعد تمريرة بينية وصلة لأحمد فتحي المنطلق داخل منطقة الجزاء خلف مدافعي اطلع برة والذي حاول أن يسدد الكرة من أعلى جسد الحارس مستغلا تقدمه عن مرماه إلا أن التسديدة خرجت بشكل غير متقن.

    

وفي الدقيقة 40، تمكن صلاح محسن من إحراز الهدف الثالث لفريقه والثاني له، بعد كرة عرضية بإتجاه جونيور أجاي المنطلق على الجبهة اليمنى خلف مدافعي اطلع بره والذي استقبل الكرة بتمريرة عرضية أرضية مباشرة هيأت الكرة لزميله صلاح محسن والذي سددها في المرمى.

وانحصر اللعب في الدقائق الأخيرة بوسط الملعب، حتى تمكن أحمد فتحي، من إحراز الهدف الرابع بعد تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

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