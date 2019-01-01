بالفيديو| حمدي فتحي يسجل الهدف السادس للأهلي في شباك أطلع برة

سجل فريق الأهلي الهدف السادس في شباك فريق أطلع برة بالدقيقة 55 عن طريق حمدي فتحي خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب دور الـ64 من دوري الأبطال.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره أطلع برة على ملعب ستاد برج العرب في إياب دور الـ64 من منافسات دوري الأبطال.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، وتقام على استاد الجيش ببرج العرب، وتنقلها قناة أون سبوت فضائيا، فيما تنقلها تايم سبورتس على التردد الأرضي.

ويرغب لاعبو الأهلي مصالحة جماهيرهم في مباراة اليوم، بعدما ودع الفريق منافسات كأس مصر عقب الهزيمة من بيراميدز بهدف نظيف.

وأعلنت إدارة الأهلي عقب الهزيمة رحيل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، وتولية محمد يوسف المهام الفنية لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وكشف محمد يوسف عن تشكيل الأهلي الأساسي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى : علي لطفي.

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي - محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي "قفشة" - جونيور أجاي.

خط الهجوم : صلاح محسن.

وأعلن يوسف قائمة الأهلي استعدادا للمباراة والتي جاءت على النحو التالي: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي "قفشة"، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وصلاح محسن، وجيرالدو، وجونيور أجاي.

فيما تم استبعاد كل من: شريف إكرامي ووليد سليمان ومروان محسن ووليد أزارو ورمضان صبحي وصالح جمعة وعلي معلول ومحمد هاني.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إطلع بره في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون رد سجلها وليد أزارو هدفين وعلي معلول وأحمد الشيخ.