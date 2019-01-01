طه إسماعيل: استكمال محمد يوسف في منصب المدير الفني غير مطروح

تحدث طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عن المدير الفني القادم للقلعة الحمراء قائلا إن الاختيار عملية ليست سهلة، واللجنة تشاهد العديد من السير الذاتية لمدربين، وتقيم حسب الإنجازات وطريقة اللعب والكثير من العوامل الأخرى.

وأشار إلى أن استكمال محمد يوسف لمهمة المدير الفني في الفترة الحالية غير مطروحة حاليا، خاصة أن اللاعبين يعلمون أنه متواجد بشكل مؤقت.

وأضاف "إسماعيل"، خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي واطلع بره في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، المذاع عبر فضائية "أون سبورت" أن هناك بعض الأمور الخفية في المدربين لا تستطيع أن تستنتجها من السير الذاتية، على سبيل المثال اللاعبين المتواجدين بالفريق، ظروف الفريق نفسه، طريقة تعامله مع اللاعبين، متابعا: "إحنا بعد ما نختار السيرة الذاتية للمدرب لازم نسأل عنه كويس قبل ما يجي".

الأهلي يفوز على اطلع بره بتساعية نظيفة

ونجح النادي الأهلي في تحقيق فوز تاريخي أمس بالفوز على نظيره أطلع بره السوداني بتسعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الإياب من الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الفريق على مصالحة جماهيره بعدما تلقى هزيمة مفاجئة من نادي بيراميدز في كأس مصر بهدف دون رد.

الأهلي يعلن إقالة مارتن لاسارتي بعد الهزيمة من بيراميدز

وأعلن النادي الأهلي منذ أيام إقالة الأوروجياني مارتن لاسارتي من القيادة الفنية للفريق عقب الهزيمة من نادي بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاء ذلك عقب تتويج الفريق ببطولة الدوري المصري بعدما اتسع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الزمالك إلى 8 نقاط.