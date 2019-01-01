بالصور.. وصول الزمالك وديكاداها برج العرب.. والمدرجات "شبه خالية"

وصل فريقا الزمالك وديكاداها الصومالي لملعب برج العرب في دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في التاسعة مساء اليوم.

وسادت أجواء هادئة قبل اللقاء، حيث جاء الحضور قليلا للغاية واقتصر على العشرات من جماهير الفارس الأبيض أمام بطل الدوري الصومالي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: حازم إمام - محمد عبد الغني - محمود علاء - عبد الله جمعة.

في خط الوسط: محمد حسن - فرجاني ساسي - شيكابالا - كريم بامبو - أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم: مصطفي محمد.

محمد عواد على مقاعد البدلاء أمام ديكاداها

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد عواد حارس مرمى - عمر السعيد - محمود الونش - يوسف أوباما - حمدى النقاز - محمد عبد الشافي- محمود عبد العزيز.

ميتشو يسعى لكسب ثقة جماهير الزمالك أمام ديكاداها

ويعمل الصربى ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، المدير الفنى الجديد للزمالك، على قدم وساق من أجل قيادة الفارس الأبيض إلى دور الـ32 بشكل رسمى، لتكون أول خطوة لكسب ثقة الجماهير وتعزيز موقفه مع إدارة الفريق، فمنذ الدقيقة الأولى لتوليه المهمة ويعمل على قدم وساق للعبور بسلام من موقعة اليوم، إذ إنه عكف على دراسة نقاط ضعف الفريق الصومالى، لاستغلالها بشكل جيد، كما وضع عينه أيضاً على نقاط القوة لمحاولة إيقافها واستغلال الثغرات الدفاعية التى يعانى منها الخصم بشكل واضح.

ويعد التحرك الأول للمدرب الصربى فى خطة إصلاح الفريق وإعادته إلى مساره الصحيح، هو إجراء تعديلات شاملة على طريقة لعب الزمالك، لا سيما أن ميتشو عادة ما يميل فى طريقة لعبه إلى استخدام خطة 4-4-2، والتى تبعد تماماً عن الطريقة، التى اتبعها مدربو الزمالك السابقون على مر السنوات الماضية، ليعتمد الزمالك على ثنائى هجومى لأول مرة منذ سنوات، وفى حال استطاع تخطى عقبة بطل الصومال، سيضرب موعداً مع الفائز من لقاء أويلرز بطل ليبيريا، وجينيراسيون فوت بطل السنغال.