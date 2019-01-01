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عاجل بالفيديو.. مصطفى محمد يحرز أول أهداف الزمالك في شباك ديكيداها

09:25 م | السبت 24 أغسطس 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل بالفيديو.. مصطفى محمد يحرز أول أهداف الزمالك في شباك ديكيداها

فرحة الزمالك بالهدف "أرشيفية"

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سجل فريق الزمالك الهدف الأول في مرمى ديكاداها بطل الصومال عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 25، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب برج العرب في إياب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة من المهاجم المغربي بن شرقي. 

وبدء الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: حازم إمام - محمد عبد الغني - محمود علاء - عبد الله جمعة.

في خط الوسط: محمد حسن - فرجاني ساسي - شيكابالا - كريم بامبو - أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم: مصطفي محمد.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد عواد حارس مرمى - عمر السعيد - محمود الونش - يوسف أوباما - حمدى النقاز - محمد عبد الشافي- محمود عبد العزيز.

وقرر الصربي، ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، استبعاد الثنائي محمد عنتر، وإسلام جابر من مواجهة الفريق أمام ديكاداها الصومالي.

    

وتنتظر جماهير الزمالك نتيجة تاريخية من فريقها اليوم في مباراة ديكاداها، ويسعى الزمالك لتخطي رقم الأهلي المُسجل بأكبر نتيجة للأندية المصرية المشاركة في بطولات أفريقيا بعد الفوز على إطلع برة بطل جنوب السودان بتسعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس في ذات الدور.

ميتشو يسعى لضربة بداية قوية مع الزمالك

ويسعى ميتشو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك لتحقيق نتيجة ايجابية وطمأنة الجمهور، بالإضافة للتعرف على مستوى اللاعبين في الفريق من خلال مباراة سهلة ومحسومة بعد سباعية الذهاب، وستقام مباريات ذهاب دور الـ32 من النسخة الحالية خارج مصر أحد أيام 13، 14، 15 من شهر سبتمبر، على أن يقام لقاء الإياب أيام 27، 28، 29 من الشهر نفسه في الأراضي المصرية. 

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