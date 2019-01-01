الدوري على ملاعب أمم أفريقيا بحضور جماهيري

حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، 6 ملاعب لاستضافة مباريات الدوري وكأس مصر للموسم المقبل، بحضور جماهيري.

وقال مصدر باللجنة لـ"الوطن سبورت"، إن اللجنة المؤقتة اتفقت مع الأمن، على تطبيق نظام تذكرتي في دخول الجماهير، لاستادات القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، الدفاع الجوي، السلام، والتي استضافت جميعها منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين.

اللجنة المؤقتة تجتمع مجددا الأربعاء

وكانت اللجنة المؤقتة باتحاد كرة القدم المصري استقرت على عقد اجتماع جديد الأربعاء المقبل، من أجل مناقشة العديد من الأمور، حيث تسعى اللجنة لحسم ملف اختيار المدير الفني للمنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل اقتراب الارتباطات الدولية للفراعنة.

ويتنافس الثنائي حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب المصري، مع حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي على منصب مدرب المنتخب.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمد مؤخرا تشكيل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، وتضم اللجنة كلاً من عمرو الجنايني وجمال محمد علي ومحمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.