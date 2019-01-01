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اتجاه لإيقاف جهاد جريشة بسبب الاعتذار للأهلي

11:38 ص | الأحد 25 أغسطس 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
اتجاه لإيقاف جهاد جريشة بسبب الاعتذار للأهلي

جهاد جريشة

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سادت حالة من الغضب الشديد داخل اتحاد الكرة، من نشر الحكم الدولي جهاد جريشة، مقطع فيديو يعتذر خلاله لجماهير الأهلي عن الأخطاء التي شهدتها مباراة بيراميدز في كأس مصر، والتي ودع بسببها الفريق منافسات كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ"الوطن سبورت"، إن إدارة الحكم الدولي نهائي مركز شباب "فضالة"، إحدى قرى محافظة الدقهلية، دون الرجوع للاتحاد، غذى غضب أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية، وهو ما قد يعرض الحكم الدولي لعقوبة قد تصل إلى الإيقاف.

وأثار جهاد جريشة، حالة من الجدل بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعتذر خلاله عن التسبب في خروج الأهلي من كأس مصر، أمام بيراميدز في دور الستة عشر، من خلال عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للاعبه حسين الشحات، على حد قوله، موضحًا أن الحكم الخامس هو من أخبره أن اللعبة صحيحة ولا تستحق احتساب خطأ.

الأهلي يودع الكأس بعد الخسارة من بيراميدز 

وودع الأهلي بطولة كأس مصر من دور الستة عشر، عقب الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الستة عشر، وطالب النادي الأحمر باحتساب ركلتي جزاء خلال المباراة، إلا أن جريشة أمر باستئناف اللعب.

وتولى سمير عثمان رئاسة لجنة الحكام مؤخرا، إلا أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة فضلت إنهاء عمل كل لجان الجبلاية بحيث تعلن عن التشكيل الجديد لكل اللجان في اجتماعها المقرر له الأربعاء المقبل، إلا أن سمير عثمان أكد أنه لم يتقم بستقالته ولم يبلغه أحد بالرحيل عن منصبه حتى الآن، خاصة وأنه تولى المهمة في وقت قصير.

 

 

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