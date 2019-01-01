عاجل.. الأهلي يصطدم بكانو سبورت الغيني في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

تقرر بشكل رسمي أن يصطدم النادي الأهلي بفريق كانو سبورت من غينيا الإستوائية في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الفريق الغيني على فريق ميكيل الإثيوبي بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين.

ونجح كانو سبورت الغيني في التعادل اليوم في أثيوبيا 1-1 أمام فريق ميكيل، قبل أن يفوز بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب في المباراة التي جمعت الفريقين بغينيا الإستوائية.

الأهلي يُسجل أكبر فوز للأندية المصرية في أفريقيا

وتمكن الأهلي من تحقيق فوز عريض على حساب إطلع بره بطل جنوب السودان، بتسعة أهداف دون رد، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الأهلي للدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا ليصطدم بفريق كانو سبورت بشكل رسمي في دور الـ32.

وجاءت تساعية الأهلي في المباراة عن طريق صلاح محسن الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 6 و40، وحسين الشحات الذي أحرز 3 أهداف في الدقائق 19 و46 و62، وأحمد فتحي الذي سجل هدفا من تصويبة قوية في الدقيقة 45، فيما أحرز حمدي فتحي هدفين في الدقيقتين 55 و67، أما مدافع إطلع بره مصطفى سالم فأحرز هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي على إطلع بره بأربعة أهداف دون رد سجلها علي معلول وأحمد الشيخ ووليد أزارو هدفين.

وبهذه النتيجة العريضة، يكون الأهلي قد حقق أكبر فوز لفريق مصري في بطولة أفريقية على الإطلاق.

وتعد مباراة الأهلي أمام إطلع برة هي الأولى بعد إقالة المدير الفني للفريق الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بعد الإقصاء من كأس مصر على يد بيراميدز، وعينت الإدارة محمد يوسف بديلا له لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.