اتحاد الكرة ردا على حكم إلغاء الهبوط: غير ملزم ولن يتم تنفيذه

علق مصدر داخل اتحاد الكرة، على الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم، بإلغاء هبوط الداخلية وبتروجت والنجوم، لدوري القسم الثاني، قائلا :"لن ننفذ هذا الحكم لأنه فني وليس لأي جهة الحق بالتدخل في الأمور الفنية الخاصة بالجبلاية، والتدخل يتم فقط في الأمور الإدارية أو المالية".

وقضت اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، بإلغاء هبوط أندية الداخلية وبتروجت والنجوم إلى دوري القسم الثاني، وامتد الحكم لوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدورى الممتاز لعام 2018/2019 وما يترتب عليه من آثار، مع إبقاء الأندية الثلاثة بموسم 2019/2018.

الأندية تهدد باللجوء للفيفا والمحكمة الدولية

وهددت الأندية الثلاثة، الداخلية وبتروجت والنجوم، باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في حالة رفض اتحاد الكرة، تنفيذ هذا الحكم وذلك وفقاً لما ذكره محمد الطويلة رئيس نادي النجوم.

وقال الطويلة :"اتحاد الكرة لا يملك الطعن على هذا الحكم، حيث تم إخطارنا من جانب اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم بأن الحكم نهائي ولا رجعة فيه، ولا يجوز الطعن عليه".