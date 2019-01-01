أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالفيديو.. أتليتكو مدريد يسقط ليجانيس في عقر داره

اللجنة المفوضة بالجبلاية تصدر بياناً للمرحلة القادمة

خاص.. ميتشو يخمد ثورة يوسف أوباما في الزمالك

وفاة والد لاعب يد الزمالك السابق

عاجل.. ماس كهربائي بقناة الأهلي يتسبب في إيقاف "برامج الهواء"

08:38 م | الأحد 25 أغسطس 2019
كتب: علي سمير وأحمد فراج
عاجل.. ماس كهربائي بقناة الأهلي يتسبب في إيقاف "برامج الهواء"

قناة الأهلي

أخبار متعلقة

تسبب ماس كهربائي بسيط في استديو قناة الأهلي في تصاعد دخان كثيف غطى استديو الهواء.

وجاء ذلك أثناء البث المباشر لبرنامج "كلام في الميديا" دون حدوث أي أزمات أو إصابات بين العاملين في القناة .

وقال الدكتور محمد العدل رئيس قناة الأهلي:"الماس الكهربائي تسبب في ملء الاستديو بالكامل بالدخان مما تعذر معه استمرار برنامج كلام في الميديا، وتم قطع البث المباشر في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق من مساء اليوم، الأحد".

السيطرة على الماس الكهربائي بقناة الأهلي

وأضاف العدل:"المسئولون عن الكهرباء والفنيون بمدينة الإنتاج الإعلامي سيطروا بالكامل، وستواصل القناة بث برامجها على الهواء بداية من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأحد ببرنامج ملعب الأهلي من تقديم إسلام الشاطر".

 

أخبار قد تعجبك

الأهلي يعاقب صالح جمعة بسبب السهر.. وحسين السيد يُجدد طلب الرحيل

استطلاع رأى

  • نادي جل فيسنتي

    نادي جل فيسنتي

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتينج براجا

    سبورتينج براجا

  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • نادي فاماليساو

    نادي فاماليساو

  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • بورنموث

    بورنموث

  • 1

    :

    3

    03:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • 1

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بيرنلي

    بيرنلي

  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • 0

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • موناكو

    موناكو

  • 2

    :

    2

    03:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • 0

    :

    2

    05:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • رين

    رين

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • تولوز

    تولوز

  • لايبزيج

    لايبزيج

  • 2

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • 0

    :

    3

    06:00 PM

    الدوري الألماني
  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • ريال مايوركا

    ريال مايوركا

  • 0

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال سوسييداد

    ريال سوسييداد

  • ديبورتيفو ألافيس

    ديبورتيفو ألافيس

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إسبانيول

    إسبانيول

  • ليجانيس

    ليجانيس

  • 0

    :

    1

    07:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • برشلونة

    برشلونة

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • ميكيل كينيما

    ميكيل كينيما

  • 1

    :

    1

    02:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • Cano Sport

    Cano Sport

  • أودينيزي

    أودينيزي

  • 1

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ميلان

    ميلان

  • هيلاس فيرونا

    هيلاس فيرونا

  • 0

    :

    1

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بولونيا

    بولونيا

  • روما

    روما

  • 1

    :

    1

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • جنوى

    جنوى

  • سبال

    سبال

  • 2

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • لاتسيو

    لاتسيو

  • تورينو

    تورينو

  • 1

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ساسولو

    ساسولو

  • كالياري

    كالياري

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بريشيا كالتشيو

    بريشيا كالتشيو

  • فالفايك

    فالفايك

  • 0

    :

    3

    12:15 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أدو دين هاج

    أدو دين هاج

  • أوتريخت

    أوتريخت

  • 1

    :

    2

    02:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • في في في فينلو

    في في في فينلو

  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • 2

    :

    2

    04:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • ايتول دو كونجو

    ايتول دو كونجو

  • 0

    :

    1

    04:30 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • بيراميدز

    بيراميدز

  • سانتا كلارا

    سانتا كلارا

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بيلينينسيش

    بيلينينسيش

  • ماريتيمو

    ماريتيمو

  • 2

    :

    3

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • تونديلا

    تونديلا

  • بورتيمونينسي

    بورتيمونينسي

  • 1

    :

    3

    07:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • تشايكور ريزا سبور

    تشايكور ريزا سبور

  • 2

    :

    1

    06:15 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • سيفاس سبور

    سيفاس سبور

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 2

    :

    1

    06:15 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ملطية سبور

    ملطية سبور

  • الاتحاد المنستيري

    الاتحاد المنستيري

  • 2

    :

    1

    07:00 PM

    الدوري التونسي
  • الصفاقسي

    الصفاقسي

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لاقتراب "شميت" من تدريب الأهلي.. ومعاقبة صالح جمعة

خاص.. السد القطري يكتب نهاية أزارو مع الأهلي.. والعرض المالي يحسم الصفقة

عاجل.. شوبير: الأهلي يوافق على رحيل وليد أزارو
الزمالك يستعد للمقاصة فى الكأس.. ويبحث عن مدرب حراس