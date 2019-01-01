عاجل.. ماس كهربائي بقناة الأهلي يتسبب في إيقاف "برامج الهواء"

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قناة الأهلي
تسبب ماس كهربائي بسيط في استديو قناة الأهلي في تصاعد دخان كثيف غطى استديو الهواء.
وجاء ذلك أثناء البث المباشر لبرنامج "كلام في الميديا" دون حدوث أي أزمات أو إصابات بين العاملين في القناة .
وقال الدكتور محمد العدل رئيس قناة الأهلي:"الماس الكهربائي تسبب في ملء الاستديو بالكامل بالدخان مما تعذر معه استمرار برنامج كلام في الميديا، وتم قطع البث المباشر في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق من مساء اليوم، الأحد".
وأضاف العدل:"المسئولون عن الكهرباء والفنيون بمدينة الإنتاج الإعلامي سيطروا بالكامل، وستواصل القناة بث برامجها على الهواء بداية من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأحد ببرنامج ملعب الأهلي من تقديم إسلام الشاطر".
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