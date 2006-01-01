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خاص| أمير توفيق في أوروبا للتعاقد مع مدرب الأهلي.. والإعلان خلال 24 ساعة

02:53 م | الإثنين 26 أغسطس 2019
كتب: أحمد فراج
خاص| أمير توفيق في أوروبا للتعاقد مع مدرب الأهلي.. والإعلان خلال 24 ساعة

أمير توفيق

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غادر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مصر صباح اليوم الإثنين، فيما يرجح أنها رحلة في إطار مساعيه لإنهاء التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني الجديد للفريق.

وعلم "الوطن سبورت"، أن توفيق سافر لدولة أوروبية لإنهاء التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني الجديد، والمتوقع إعلان  اسمه مساء اليوم أو غدا الثلاثاء على أقصى تقدير.

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وفي ذات السياق، انتهت لجنةُ التخطيط للكرة بالأهلي، برئاسة طه إسماعيل إلى تفضيل ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة؛ لاختيار أحدهم لتولّي المسئولية الفنية لفريق كرة القدم بالأهلي، خلال الفترة القادمة، وفقًا لبيان رسمي أمس.

وأبرز النادي، في البيان، أن اللجنة اختارت الثلاثي في ضوء عوامل رئيسية، أبرزها إنجازاته مع الفرق التي تولى مسئوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل.

واستطرد، أنه جرى تكثيف المفاوضات مع الثلاثي المشار إليه؛ لمعرفة شروط التعاقد؛ وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، على أن يتم عرض الملف كاملًا من خلال اللجنة على محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي منحها جميع الصلاحيات لانتقاء مدير فني يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.

وأقال الأهلي مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، وتولى محمد يوسف، المدرب العام، مهمة المدير الفني بشكل مؤقت، حتى التعاقد مع أخر أجنبي.

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