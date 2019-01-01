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ترشيح عماد متعب لمنصب مدير المنتخب وفضل يدعم غالي

01:24 م | الثلاثاء 27 أغسطس 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
ترشيح عماد متعب لمنصب مدير المنتخب وفضل يدعم غالي

عماد متعب

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رشح بعض أعضاء اللجنة المؤقتة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة خلال تلك الفترة عماد متعب نجم الأهلي السابق، لتولي منصب مدير المنتخب الأول بالجهاز الفني الجديد.

وكشف مصدر داخل اللجنة أن محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة، يتمسك بوجود حسام غالي، بمنصب مدير المنتخب نظرا لقدراته الإدارية التي يعلمها فضل جيدا، منذ أن كان الثنائي يعمل بالنادي الأهلي.

ومن المنتظر أن يشهد اجتماع اللجنة الخماسية غدا الأربعاء، مناقشة ملف الجهاز الفني الجديد للمنتخب حيث تم الاستقرار على تعيين مدير فني محلي، ويتم المفاضلة بين عدد من الأسماء.

المنتخب ينتظر خليفة أجيري

وكان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب تمت إقالته من منصبه عقب الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخرا بمصر، وودع فيها الفراعنة البطولة من دور الستة عشر عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن  الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن تعيين كل من: عمرو الجنايني وجمال محمد علي وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق ومحمد فضل، لإدارة اتحاد الكرة، وعقد المجلس الحالي اجتماعا هاما للحديث عن التطورات وما سيتم تقديمه خلال الفترة المقبلة.

وأعلن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أن تقنية الفيديو لن تظهر في الدور الأول من الدوري العام الجديد، لأنها تحتاج مزيد من الوقت لدراسة الأمر قبل تطبيقه من النواحي المادية والفنية.

وكان الجنايني أكد أنه سيتم تنفيذ اللوائح على أي فرد داخل المنظومة الرياضية يخرج عن النص دون استثناء.

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