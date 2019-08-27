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بالفيديو| سعد سمير يزور مشجع الأهلي المصاب بحادث القطار.. وصلاح يدعمه بالفيديو

02:51 م | الثلاثاء 27 أغسطس 2019
كتب: الوطن سبورت
بالفيديو| سعد سمير يزور مشجع الأهلي المصاب بحادث القطار.. وصلاح يدعمه بالفيديو

سعد سمير ومحمد حمص مشجع الأهلي

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حرص سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، على زيادة المشجع الذي تعرض لحادث عقب مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان، خلال منافسات الجولة الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان المشجع قد أجرى عملية في الإسكندرية، وتم بتر قدمه نتيجة الحادث، في المستشفى الجامعي التخصصي.

وكان والد المشجع، قد شكر محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على اهتمامه وسرعة التدخل مع إدارة المستشفى لمراعاة حالة المشجع.

وتابع والد محمد حمص، أن محمد صلاح، قد تواصل معه عبر مكالمة فيديو، عن طريق هاتم سعد سمير، والذي أكد خلالها دعمه الكامل له، بالإضافة إلى التواصل ايضا مع بعض نجوم الأهلي السابقين، مثل محمد أبو تريكة ومحمود حسن تريزيجيه، جناح نادي أستون فيلا الإنجليزي.

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