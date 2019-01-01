محمد عواد يعود لحراسة مرمى الزمالك أمام المقاصة في كأس مصر

استقر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك على عودة محمد عواد إلى حراسة مرمى الزمالك في مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها غدًا الأربعاء، في ربع نهائي كأس مصر على استاد برج العرب.

وكان محمد عواد، غاب عن التشكيل الأساسي للفريق الأبيض في المواجهة الماضية أمام ديكاداها الصومالي، التي أقيمت في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال افريقيا وحرس مرمى الفريق محمد أبو جبل.

وجاء عودة "عواد" مرة أخرى لتشكيل الفريق كونه هو الحارس الأساسي، الذي سوف يحرس مرمى الفريق في معظم المباريات، بينما يأمل المدير الفني في إشراك "أبو جبل" في بعض المباريات خلال الموسم المقبل.

ميتشو يعلن قائمة مباراة المقاصة

وكان ميتشو أعلن قائمة الفريق استعدادًا للمباراة وضمت كل من:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز

في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو

في خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.

ميتشو يقود الزمالك للفوز بستة أهداف على ديكاداها

وقاد الصربي ميتشو الزمالك للفوز ديكاداها بطل الصومال بستة أهداف دون رد، في إياب دور الأربعة والستين لبطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال أول ظهور للمدير الفني الصربي مع الفريق الأبيض.

ويسعى ميتشو، لقيادة الزمالك لتخطي عقبة الفريق الفيومي، من أجل كسب ثقة جماهير القلعة البيضاء مبكرا والاقتراب من تحقيق لقب الكأس والتأهل لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة، والخروج ببطولة محلية، بعد خسارة الفريق لقب الدوري لحساب الغريم التقليدي الأهلي.