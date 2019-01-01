لجنة التخطيط للكرة تناقش مقابلات "وفد الأهلي" مع بعض المدربين في أوروبا

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل، اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء؛ لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب، لتولّي مسئولية فريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة.

وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلي، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فنيٍ، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كافة المستويات.

وكان وفد الأهلي قد توجّه إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لتقليص عامل الوقت، لا سيّما وأن الموسم الكروي بدأ في معظم الدول الأوروبية، وهناك مدربون يحتاجون بعض الوقت لترتيب أوراقهم قبل استلام المهمة.

هذا، ويستمر وفد الأهلي في مقابلاته بالتشاور مع لجنة التخطيط، التي ما تزال في حالة انعقاد مستمرٍ لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد، بعد العرض على محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر، والاعتماد من مجلس الإدارة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر، وذلك في أعقاب خروج النادي الأحمر من بطولة كأس مصر مؤخرًا على يد بيراميدز.

يذكر أن الفريق الأحمر يواصل استعداداته خلال الفترة الحالية لمواجهة فريق كانو سبورت الغيني، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن قناة النادي الأهلي الرسمية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، الثلاثاء عن إتمام النادي اتفاقه مع مدير فني أجنبي جديد، ليقود الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة من الموسم الجديد 2019-2020، والمزمع انطلاقه يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت قناة النادي الأحمر على لسان الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه "كلام في الميديا"، والذي ُيذاع عبر قناة النادي الأهلي، أن أمير توفيق سافر إحدى الدول الأوروبية للاتفاق مع المدرب الجديد.