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اتحاد الكرة: ندرس إيقاف الدوري في نوفمبر بسبب البطولة الأفريقية

12:49 ص | الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب: محمد الصايغ
اتحاد الكرة: ندرس إيقاف الدوري في نوفمبر بسبب البطولة الأفريقية

اتحاد الكرة

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أكد أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة لكرة القدم، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، أن موعد مباراة السوبر المحلي، والتي كان مقررًا لها يوم 18 سبتمبر المقبل بين الأهلي والزمالك سيتم تعديله.

وقال إسماعيل في تصريحات تليفزيونية، إن المباراة من المقرر لها أن تقام يوم 18 من الشهر المقبل، والأهلي والزمالك لديهما مباراة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا أحد أيام 14 أو 15 أو 16، ومع وضع حسابات السفر وخلافه، فإنه من الصعب إقامة المباراة في موعدها المحدد سابقًا.

وواصل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، أنه من الوارد إعلان أسماء رؤساء اللجان بعد جلسة الغد، مشيرًا إلى أن الاتجاه الأقرب إيقاف الدوري خلال بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو المقرر لها نوفمبر المقبل.

الزمالك والمقاصة يلتقيا اليوم في كأس مصر

يلتقي غدًا الأربعاء الفريق الأول لنادي الزمالك أمام مصر المقاصة، في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وتقام المباراة على استاد برج العرب في الثامنة مساءً، وسوف تذاع على قناتي النيل للرياضة وأون سبورت "فضائي"، بجانب قناة تايم سبورت أرضي.

ويسعى الزمالك لتخطي عقبة المقاصة والتغلب عليه، من أجل حصد بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب المفضل، فيما يأمل المقاصة تحت قيادة المدير الفني أحمد حسام ميدو، في تحقيق المفاجأة وإقصاء بطل الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي.

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