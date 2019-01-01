حمادة صدقي: حسام غالي سبب رحيلي عن الجونة.. واكتسب خبرة بالعمل معي

تحدث حمادة صدقي، المدير الفني السابق لفريق الجونة، عن أسباب رحيله عن النادي، قبل نهاية الموسم المنصرم.

وقال حمادة صدقي خلال تواجده ضيفًا مع مهيب عبد الهادي في برنامج "اللعيب": " رحلت عن الجونة بسبب إنتهاء عقدي الذي كان لمدة 6 أشهر، وكان الهدف البقاء في الدوري والحمد لله هذا ما حدث والفريق أدي نتائج وعروض مميزة والجميع تحدث عن الأداء".

وتابع: " بعد نهاية الدور الأول أجتمع معي نادر شوقي المنوط بالاتفاق معي، وطلب مني فقط البقاء في الدوري، وأكد لي أن الفريق لا يملك خبرات، وبعد العروض المميزة التي تم تقديمها زاد الطموح".

وأضاف: " لا يمكن أن أنسب النجاحات للمدرب فقط، لأنني لا ألعب لعبة فردية، النجاح يعود للجميع سواء اللاعبين أو مجلس الإدارة المحترم، نادر شوقي وحسام غالي الذي عمل لأول مرة كمدير كرة واكتسب خبرات كبيرة بعد العمل معي خلال الـ 6 أشهر، قدر يفرق بين الأندية الكبيرة والأندية الصغيرة، وأن الجونة نادي هدفه البقاء في الدوري وليس الحصول على بطولة".

وعن أسباب عدم التجديد رغم العروض الجيدة التي قدمها مع الفريق: " أعتقد بسبب أشياء في السياسة العامة، وليست أمور فنية، أتخذت قرارين ونادر شوقي تدخل فيهم، وأنا ليا طريقة معينة في الشغل ممكن يكون ده معجبش حد في الإدارة الموجودة".

حمادة صدقي يتحدث عن دور حسام غالي في رحيله

وأكمل: "كان فيه تدخلات إدارية في شغلي واختلفنا في ذلك، وحصل ده مرتين وأثر على الفريق، حصل خصومات على بعض اللاعيبة خارج اللائحة، واعترضت عليها والإدارة نفذت الخصم، وأنا المدير الفني في النهاية ومكنتش مقتنع بيها وجت في وشي أنا".

وكشف أسباب هذه الخصومات قائلًا: " 2 لاعيبة محضروش المحاضرة، واتخصم منهم مبلغ مالي مبالغ فيه، وكان يجب تطبيق اللائحة لأن ده اللى بيني وبين أي لاعب في النهاية، والمبلغ كان لا يتناسب مع نادي الجونة وعقود اللاعبين ووضع الفريق في الجدول، وبعد كدة تم ايقافهم مباراة واحدة".

وأنهى حديث قائلًا : "حسام غالي هو من يطبق الخصومات ولكن من المفترض أن تكون من خلال اللائحة وبعد الرجوع للمدير الفني، والكلام ده معجبنيش، وأحمد حسن "أوكا" رحل بسبب الموضوع ده، ولكن في النهاية العلاقة بيني وبين الإدارة ممتازة حتى الآن رغم الإختلاف، وأكيد الناس اللى اشتغلت في الإدارة لأول مرة اكتسبوا خبرات للمستقبل".