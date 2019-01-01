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علاء عبد العال عن مدرب مصر: بقول لـ"المعلم" كفاية.. وإيهاب جلال هو الأنسب

05:13 ص | الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
علاء عبد العال عن مدرب مصر: بقول لـ"المعلم" كفاية.. وإيهاب جلال هو الأنسب

علاء عبد العال

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تحدث علاء عبد العال المدير الفني السابق لنادي الداخلية، عن الأسماء المرشحة لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة، بعدما أعلن اتحاد الكرة إقالة خافيير أجيري من تدريب الفريق بعد الخروج المفاجئ من بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

وقال "عبد العال"، خلال حوار مع برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي هاني حتحوت، إنه ضد فكرة عودة حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر مرة أخرى، "كفاية الإنجاز اللي انت عملته، انت وضعيتك أكبر من كده بكتير، انت المفروض تبقى حاجة كبيرة جوا الاتحاد".

وأضاف أن حسام حسن مدرب طموح وقوي ولكنه ليس الوقت المناسب لتوليه مدرب منتخب مصر، خاصة أن طريقه تعامله مع اللاعبين لا تليق مع المنتخب المصري، خاصة أن المنتخب لديه نجوم كبيرة أبرزهم محمد صلاح، وعليه أن يراجع نفسه مرة أخرى. 

وتابع أنه يرى إيهاب جلال هو الأنسب في المرحلة الحالية لقيادة منتخب مصر، خاصة أنه لديه العديد من المسيرات الناجحة في سجله التدريبي، ومدرب لديه طموح كبير وقادر على تحقيق إنجاز مع منتخب مصر في الوقت الحالي. 

إقالة خافيير أجيري بعد إخفاق كأس الأمم 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أقال المكسيكي خافيير أجيري بعد إخفاقه في الصعود بمنتخب مصر وهزيمته المفاجئة من منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد. 

ولم يقدم أجيري الأداء المطلوب مع منتخب مصر أثناء توليه المسؤولية، ويجهز الاتحاد المصري الآن إلى التعاقد مع مدير فني محلي. 

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