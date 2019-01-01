عاجل.. "تخطيط الأهلي" تبدأ اجتماعها لاختيار المدير الفني

أحدث الأخبار
الخطيب
بدأت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل، اجتماعها ظهر اليوم لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب؛ لتولّي مسئولية فريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة.
ووفق مصدر قريب من اللجنة لـ"الوطن سبورت"، تستعرض اللجنة في اجتماعها الجاري ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلي، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيا.
وأشار المصدر، أن اللجنة ستحسم اسم المدير الفني الجديد باجتماعها اليوم، وفقا للاجتماع الذي أجراه أمير توفيق مع المرشحين الثلاثة لقيادة الفريق.
وأقال مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الأورجواياني مارتن لاسارتي من تدريب فريق كرة القدم بعد الإخفاق الأخير والخروج من دور 16 لمسابقة كأس مصر على يد نادي بيراميدز بهدف نظيف.
ويقود محمد يوسف، المدرب العام، الفريق بشكل مؤقت الفترة الحالية، حتى وصول المدرب الأجنبي الجديد، والمنتظر حسمه خلال ايام.
الزمالك
0
:
0
08:00 PMكأس مصر
مصر المقاصة
ليل
0
:
0
07:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
سانت إتيان
نيس
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
نادي الكويت
0
:
0
06:15 PMكأس العرب للأندية الأبطال
نادي الشرطة
أياكس
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
أبويل
كلوب بروج
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
لاسك لينز
سلافيا براج
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
كلوج
نادي حمام الأنف
0
:
0
05:30 PMالدوري التونسي
النادي الإفريقي
الملعب التونسي
0
:
0
05:30 PMالدوري التونسي
نادي الهلال الرياضي بالشابة
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
0
:
0
05:30 PMالدوري التونسي
اتحاد تطاوين
الصفاقسي
0
:
0
07:00 PMالدوري التونسي
نجم المتلوي
جوانجزو إيفرجراند
0
:
0
02:00 PMدوري أبطال آسيا
كاشيما انتلرز
تعليقات الفيسبوك