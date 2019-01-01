عاجل.. "تخطيط الأهلي" تبدأ اجتماعها لاختيار المدير الفني

بدأت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل، اجتماعها ظهر اليوم لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب؛ لتولّي مسئولية فريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة.

ووفق مصدر قريب من اللجنة لـ"الوطن سبورت"، تستعرض اللجنة في اجتماعها الجاري ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلي، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيا.

وأشار المصدر، أن اللجنة ستحسم اسم المدير الفني الجديد باجتماعها اليوم، وفقا للاجتماع الذي أجراه أمير توفيق مع المرشحين الثلاثة لقيادة الفريق.

يوسف ومهمة المدرب المؤقت بالأهلي

وأقال مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الأورجواياني مارتن لاسارتي من تدريب فريق كرة القدم بعد الإخفاق الأخير والخروج من دور 16 لمسابقة كأس مصر على يد نادي بيراميدز بهدف نظيف.

ويقود محمد يوسف، المدرب العام، الفريق بشكل مؤقت الفترة الحالية، حتى وصول المدرب الأجنبي الجديد، والمنتظر حسمه خلال ايام.