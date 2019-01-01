عاجل بالفيديو.. عبدالله جمعة يحرز أول أهداف الزمالك في شباك مصر المقاصة

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الزمالك ومصر المقاصة
نجح الزمالك في تسجيل أول أهدافه في شباك مصر المقاصة، في المباراة التي تجمع الفريقين، حاليًا على ملعب برج العرب، بدور الـ8 من بطولة كأس مصر.
أحرز هدف الفريق الأبيض عبدالله جمعة، في الدقيقة العاشرة من زمن تلك المواجهة.
وجاء تشكيل الزمالك لمباراته أمام مصر المقاصة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وحمدي النقاز.
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا وبن شرقي وأوناجم.
خط الهجوم: عمر السعيد.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبوجبل، ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافي، وحازم إمام، ومحمود عبد العزيز، وإمام عاشور، ومصطفى محمد.
يذكر أن الجهاز الفني لنادي الزمالك قد استبعد الثنائي محمد عنتر، كريم بامبو من تلك المواجهة.
فيما جاء تشكيل الفريق الفيومي لتلك المواجهة كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد عادل.
خط الدقفاع: شريف حازم ومودي وأحمد محسن وعصام صبحي.
خط الوسط: خالد اوتشو وصلاح ريكو ومحمد ابراهيم وايدو موسيس وميدو جابر.
خط الهجوم: صلاح امين.
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