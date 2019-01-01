عاجل بالفيديو.. الزمالك يتقدم على مصر المقاصة بهدف عبدالله جمعة في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي الزمالك ومصر المقاصة، بالدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين، حاليًا على ملعب "برج العرب".

أحرز عبدالله جمعة هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة من تسديدة بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء.

الجدير بالذكر أن الزمالك نجح منذ أيام في التأهل لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا على حساب ديكاداها الصومالي بعد انتصاره في الذهاب بسباعية بيضاء، قبل الانتصار في الإياب بسداسية نظيفة.