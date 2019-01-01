الأهلي: لا مفاوضات مع وجدي كشريدة

نفى مصدر، بالنادي الأهلي دخول النادى فى مفاوضات، مع وجدى كشريدة لاعب النجم الساحلى التونسى.

وشدد المصدر، على أنه لا توجد أى مفاوضات لا مع اللاعب ولا مع ناديه، وأن تركيز إدارة القلعة الحمراء ولجنة التخطيط خلال الساعات الحالية، يتمثل فى ضرورة إنهاء ملف المدير الفنى الجديد الذى يتولى المهمة خلفاً للمدير الفنى الأوروجويانى مارتن لاسارتى، حيث يقود الأحمر بشكل مؤقت محمد يوسف.

من جانبه، يضغط حسين السيد، ظهير أيسر الأهلى، على إدارة النادى، للرحيل وعدم البقاء فى الموسم المقبل، ولو على سبيل الإعارة، بعد رفض الإدارة رحيله مجاناً وفسخ تعاقده، وتتجه النية لقيد أحمد حمدى فى القائمة، بعد تمسك الأخير أيضاً برفض الإعارة، مخيراً النادى بين البقاء فى الفريق أو فسخ التعاقد.

كما تحسم الإدارة موقفها الأخير من إعارة باسم على، ظهير أيمن الفريق خلال الساعات الجارية، إلى الإسماعيلى، بعد تجديد التعاقد مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات، وحتى اللحظات الأخيرة كان هناك اتجاه لبقاء اللاعب وعدم قيده أفريقياً، تحسباً لإصابة أحد الثنائى أحمد فتحى ومحمد هانى، إلا أن نجاح حسين الشحات فى اللعب كظهير أيمن فى المباراة الأخيرة أمام "إطلع برة" قرّب باسم على من الخروج على سبيل الإعارة.

مدير الكرة يطمئن على تأهيل سعد سمير

في المقابل، عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي جلسة مع سعد سمير، مدافع الفريق، خلال تدريب الفريق المسائي أمس، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التطور في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا للعودة جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث يقوم اللاعب بالجري حول الملعب في الوقت الحالي وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يشفر عليه طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

ويؤدي الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري ابطال إفريقيا التي تقام في غينيا الاستوائية.