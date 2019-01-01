أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مصر تقترب من حسم قمة الألعاب الأفريقية.. و"الطائرة" تصطدم بالمغرب اليوم

هانيا مورو: "الألعاب الفردية في مصر متميزة.. ومحتاجين دعم الدولة"

إمام عاشور: لعبي للزمالك حلم وتحقق.. وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق

بعد فوز الزمالك على المقاصة.. خالد الغندور يستفز جمهور الأهلي

الأهلي: لا مفاوضات مع وجدي كشريدة

04:15 ص | الخميس 29 أغسطس 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
الأهلي: لا مفاوضات مع وجدي كشريدة

فريق الأهلي

أخبار متعلقة

نفى مصدر، بالنادي الأهلي دخول النادى فى مفاوضات، مع وجدى كشريدة لاعب النجم الساحلى التونسى.

وشدد المصدر، على أنه لا توجد أى مفاوضات لا مع اللاعب ولا مع ناديه، وأن تركيز إدارة القلعة الحمراء ولجنة التخطيط خلال الساعات الحالية، يتمثل فى ضرورة إنهاء ملف المدير الفنى الجديد الذى يتولى المهمة خلفاً للمدير الفنى الأوروجويانى مارتن لاسارتى، حيث يقود الأحمر بشكل مؤقت محمد يوسف.

من جانبه، يضغط حسين السيد، ظهير أيسر الأهلى، على إدارة النادى، للرحيل وعدم البقاء فى الموسم المقبل، ولو على سبيل الإعارة، بعد رفض الإدارة رحيله مجاناً وفسخ تعاقده، وتتجه النية لقيد أحمد حمدى فى القائمة، بعد تمسك الأخير أيضاً برفض الإعارة، مخيراً النادى بين البقاء فى الفريق أو فسخ التعاقد.

كما تحسم الإدارة موقفها الأخير من إعارة باسم على، ظهير أيمن الفريق خلال الساعات الجارية، إلى الإسماعيلى، بعد تجديد التعاقد مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات، وحتى اللحظات الأخيرة كان هناك اتجاه لبقاء اللاعب وعدم قيده أفريقياً، تحسباً لإصابة أحد الثنائى أحمد فتحى ومحمد هانى، إلا أن نجاح حسين الشحات فى اللعب كظهير أيمن فى المباراة الأخيرة أمام "إطلع برة" قرّب باسم على من الخروج على سبيل الإعارة.

مدير الكرة يطمئن على تأهيل سعد سمير

في المقابل، عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي جلسة مع سعد سمير، مدافع الفريق، خلال تدريب الفريق المسائي أمس، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التطور في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا للعودة جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث يقوم اللاعب بالجري حول الملعب في الوقت الحالي وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يشفر عليه طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

ويؤدي الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري ابطال إفريقيا التي تقام في غينيا الاستوائية.

 

أخبار قد تعجبك

الأهلى يتمسّك بتعديل موعد السوبر.. ومطالب باستمرار «أزارو» حتى يناير

استطلاع رأى

  • العدالة

    العدالة

  • 0

    :

    0

    05:45 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • ضمك

    ضمك

  • الفيحاء

    الفيحاء

  • 0

    :

    0

    07:20 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الحزم

    الحزم

  • القوة الجوية

    القوة الجوية

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • السالمية

    السالمية

  • شباب الأردن

    شباب الأردن

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • الوكرة

    الوكرة

  • 0

    :

    0

    04:10 PM

    دوري نجوم قطر
  • قطر

    قطر

  • الدحيل

    الدحيل

  • 0

    :

    0

    06:20 PM

    دوري نجوم قطر
  • العربي

    العربي

  • باديديه مشهد

    باديديه مشهد

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • استقلال طهران

    استقلال طهران

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • سباهان اصفهان

    سباهان اصفهان

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • ماشين سازي تبريز

    ماشين سازي تبريز

  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

  • 0

    :

    0

    05:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نفط مسجد سليمان

    نفط مسجد سليمان

  • اتحاد بن قردان

    اتحاد بن قردان

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري التونسي
  • شبيبة القيروان

    شبيبة القيروان

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يُنهي اتفاقه مع المدرب الجديد.. والإعلان خلال ساعات

حمادة صدقي: حسام غالي سبب رحيلي عن الجونة.. واكتسب خبرة بالعمل معي

الأهلي يقرر قيد حسين السيد في قائمة الموسم الجديد
اتحاد الكرة يجتمع لحسم ملف المدير الفنى.. واتجاه لتعديل موعد الدورى والسوبر