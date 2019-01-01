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عاجل.. اتحاد الكرة يطيح بسمير عثمان.. والغندور بديلا له

11:19 م | الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب: إبراهيم منصور
عاجل.. اتحاد الكرة يطيح بسمير عثمان.. والغندور بديلا له

جمال الغندور

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الإطاحة رسميًا بسمير محمود عثمان من رئاسة لجنة الحكام، وتعيين الحكم الدولي السابق جمال الغندور بدلًا منه في رئاسة اللجنة.

وعقد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، جلسة خلال الساعات الماضية مع جمال الغندور، وعرض الأخير بعض المطالب ووافق عليها المجلس المؤقت للجبلاية خلال اجتماع اليوم.

وتم إبلاغ جمال الغندور بموافقة اعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، على مطالبه لتطوير أداء الحكام خلال الفترة المقبلة.

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