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رئيس الزمالك يهاجم محمد إبراهيم: "صرفنا ملايين عشان ترجع بني آدم.. وهو ده حجمك"

02:52 ص | الخميس 29 أغسطس 2019
كتب: محمد محجوب
رئيس الزمالك يهاجم محمد إبراهيم: "صرفنا ملايين عشان ترجع بني آدم.. وهو ده حجمك"

محمد إبراهيم

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شن رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على محمد إبارهيم لاعب فريق مصر المقاصة، ولاعب الفارس الأبيض السابق، وذلك عقب لقاء الفريقين أمس الأربعاء، في إطار دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة تليفونية لبرنامج الزمالك اليوم: "الزمالك صرف عليك ملايين عشان ترجع بني أدم، للأسف هو ده حجكم ، طول الماتش عمال يشلت في لاعيبة الزمالك، وفي ماتشات الأهلي وهو في الزمالك كان بيشوط الكرة ف السما، والناس تطلع تقول إبن النادي، أنت حمدي النقاز راجل عنك".

وتابع: "نفس الكلام ينطبق على الولد ميدو جابر الإخوانجي بتاع الفيوم اللى الأهلي طرده، وصلاح ريكو".

وفاز الزمالك على نظيره مصر المقاصة، بهدف دون رد، عن طريق عبد الله جمعة، وتأهل للدور نصف النهائي لملاقاة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية.

الزمالك يطالب اتحاد الكرة بحكام أجانب لمواجهة الاتحاد

وفي سياق متصل، قرر مسئولي نادي الزمالك التقدم بطلب لاتحاد الكرة من أجل استقدام حكام أجانب لمباراة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري والمقرر لها يوم الأحد المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وجاء ذلك بعد أخطاء الحكم محمد معروف في مواجهة الزمالك أمس الأربعاء أمام مصر المقاصة والتغاضي عن ركلة جزاء صحيحة للزمالك ويخشى الأبيض تكرار ذلك خلال المباراة المقبلة وذلك لضمان العدالة الكاملة.

 

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