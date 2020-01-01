اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدور قبل النهائي لكأس مصر

أعلنت اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد الكرة المصري مواعيد وملاعب مباراتى نصف نهائى كأس مصر، حيث ستقام مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندرى يوم 1 سبتمبر المقبل على استاد الإسماعيلية فى الثامنة مساءً، والفائز من حرس الحدود وبيراميدز سيواجه بتروجت يوم الأثنين المقبل.

وجاء جدول مباريات نصف النهائي كالتالي:

وتأهل الزمالك، لنصف نهائي كأس مصر، بعد تغلبه على مصر للمقاصة بهدف أحرزه عبد الله جمعة، خلال المباراة التي أقيمت أمس، فيما يلعب بيراميدز مع حرس الحدود غداً الجمعة في دور الثمانية.

اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة تؤجل تشكيل لجنة المسابقات

اجتمعت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أمس، وأصدرت عدة قرارات أبرزها الغاء دورة الترضية لأندية القسمين الثاني والثالث، وتعيين جمال الغندور رئيساً للجنة الحكام، فيما لم يتم حسم التشكيل الجديد للجنة المسابقات، حيث لم يستقر مسئولو اللجنة حتى الآن، على الاستعانة بشركة أوروبية لوضع جدول الدوري وكأس مصر للموسم الجديد، أو استمرار عامر حسين في منصبه، أو اختيار شخص أخر لخلافته.