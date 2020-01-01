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عاجل| حجز دعوى هاني العتال لوقف انتخابات الزمالك للحكم

02:48 م | الخميس 29 أغسطس 2019
كتب: الوطن سبورت
عاجل| حجز دعوى هاني العتال لوقف انتخابات الزمالك للحكم

إنتخابات الزمالك

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قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، لوقف الانتخابات التكميلية للنادي، للحكم بجلسة 2 سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 58949 لسنة 73 قضائية كلا من" وزير الشباب والرياضة، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك، بصفاتهم.

وتضمنت عريضة الدعوى ، ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية.

ومن المنتظر أن تقام انتخابات تكميلية لنادي الزمالك، حسب تأكيدات رئيس النادى أيام 5، و6، و7 سبتمبر المقبل وانتخاب 3 أعضاء لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى أمين الصندوق، وقد تم حسم 4 مقاعد بالتزكية، حيث ضمت القائمة النهائية للمرشحين كل من الفنان أشرف زكي على منصب أمين الصندوق، وأحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وحمادة أنور المدير الإداري السابق للفريق الأبيض على منصب العضوية.

 

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