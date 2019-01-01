الأهلي يعدل عقدَي حسام عاشور وسعد سمير.. وتأجيل مصير "موسوفا"

يدرس النادى الأهلى تعديل عقود بعض لاعبى الفريق الأول للكرة لإعادة تطبيق نسبة المشاركة فى المباريات بدلاً من تحمل النادى قيمة العقود كاملة سواء شارك اللاعب فى المباريات أو لم يشارك طوال الموسم.

ووفق الدراسة الجديدة سيتم تعديل عقدَى حسام عاشور وسعد سمير، حيث يحصلان حالياً على قيمة عقديهما كاملة سواء شاركا فى المباريات أو غابا عنها، حيث إن الأول لا يشارك فى المباريات، بالإضافة إلى أن سعد سمير مصاب منذ فترة، وينتظر أن يغيب حتى يناير المقبل قبل العودة للمشاركة فى المباريات من جديد.

من ناحية أخرى، فضلت إدارة النادى الأهلى تأجيل المفاوضات مع التنزانى سيمون موسوفا، جناح فريق الدفاع الحسنى المغربى، بسبب وجود أكثر من لاعب فى نفس مركزه بالفريق فى الوقت الحالى، ووفقاً لمصادر مُطلعة كشفت أن جهاز الكرة يبحث عن التعاقد مع مهاجم صريح، وليس لاعباً على الأطراف، وأنه على الرغم من تميز اللاعب وتسجيله 13 هدفاً مع فريقه فى الموسم الماضى، فإنه لا يلعب كمهاجم صريح.

ويواصل وفد الأهلى بأوروبا، بقيادة أمير توفيق، مدير التعاقدات، وخالد مرتجى، جلساتهم مع المدربين المرشحين لقيادة الفريق الأحمر خلفاً للأوروجويانى مارتن لاسارتى، ومن المقرر الإعلان بشكل رسمى عن المدير الفنى الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.

مصدر بالأهلي يكشف كواليس جلسات الاتفاق مع شميت

وكشف مصدر بالأهلى، لـ"الوطن"، أن الأيام الماضية شهدت جلسة مع الألمانى شميت، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين، حيث إنه كان المرشح الأول من قبَل لجنة التخطيط، وانتقل الوفد للتفاوض مع الخيارين الثانى والثالث للتعاقد مع أحدهما، حيث يتكتم مسئولو المارد الأحمر على اسمى الثنائى خشية فشل المفاوضات، وأوضح المصدر أن الأمور باتت قريبة للغاية من الحسم ويتبقى فقط وضع الرتوش النهائية على الاتفاق مع المدرب الجديد.

الأهلي يوافق على رحيل باسم علي

من ناحية أخرى، وافق مسئولو الأهلى على رحيل باسم على، الظهير الأيمن للفريق الأحمر، لصفوف فريق الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى اليوم.

واستغل مسئولو الجونة موافقة الأهلى على رحيل اللاعب بعد تمديد عقده للوصول لاتفاق معه على المقابل المادى الذى سيتقاضاه، خاصة فى ظل قدراته الفنية الكبيرة وتميزه فى الجبهة اليمنى لولا تعرضه للإصابات مع الفريق الأحمر.

وعلى المستوى الفنى بدأ محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للفريق، تجهيز الثنائى ياسر إبراهيم وأيمن أشرف للمباراة المقبلة أمام كانوسبورت بدورى أبطال أفريقيا بعد تأكد غياب رامى ربيعة عن اللقاء وحاجته لما يقرب من 3 أسابيع للمشاركة مع الفريق بعد معاناته من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

ويفاضل "يوسف" بين أيمن أشرف وياسر إبراهيم لمجاورة محمود متولى فى مركز قلب الدفاع أمام بطل غينيا الاستوائية.