مصدر داخل اتحاد الكرة ينفي طلب الزمالك لحكام أجانب لمواجهة الاتحاد بكأس مصر

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صورة أرشيفية من مباراة الزمالك والمقاصة
نفى مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، ما تردد خلال الساعات الماضية، عن طلب نادي الزمالك باستقطاب حكام أجانب لمباراة الاتحاد الكسندري، المقرر لها الأحد المقبل، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.
وكان الزمالك قد تخطى عقبة فريق مصر المقاصة، بهدف دون رد، سجله اللاعب عبد الله جمعة، في مباراة دور الـ 8، التي أقيمت أول أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب الإسكندرية، في لقاء شهد أخطاء تحكيمية مثيرة، من حكم المباراة محمد معروف.
وأكد أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي لقناة أون سبورت، في الفقرة التحكيمية عقب إنتهاء المباراة أن حكم اللقاء محمد معروف تغاضى عن إحتساب 3 ضربات جزاء للفريق الفيومي، بالإضافة لضربتي جزاء لصالح نادي الزمالك.
وفور صافرة نهاية اللقاء وتأهل الزمالك للدور قبل النهائي، قرر مسئولي النادي الأبيض التقدم بطلب لاتحاد الكرة من أجل استقدام حكام أجانب لمباراة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري، وهو ما نفاه مصدر بالجبلاية.
وأرسل نادي الاتحاد السكندري، أمس الخميس، خطابًا رسميًا موجهًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب من خلاله إستقدام حكاما أجانب لإدارة مباراته أمام الزمالك في الدور قبل النهائي لكأس مصر، والمقرر لها الأحد المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية.
وقال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، في تصريحات صحفية، إن طلب ناديه لا يقلل من شأن التحكيم المصري، بل أمر يصب في صالح الفريقين، على حد تعبيره.
ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب نادي الاتحاد السكندري، وقامت بالفعل إدارة زعيم الثغر بسداد مبلغ 12500 دولار لخزينة الاتحاد المصرى لكرة القدم تمثل الجزء الخاص بنادي الاتحاد السكندري قيمة تكلفة أستقدام طاقم التحكيم الأجنبي.
وفي نفس السياق، يواجه فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود، في مباراة نصف النهائي الأخر، يوم الإثنين المقبل، على ملعب بتروسبورت، في تمام الثامنة مساءا.
وكان بيراميدز قد تأهل لدور الـ 4 بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف سجله اللاعب إيريك تراوري.
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