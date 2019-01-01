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باسم علي عن الإصابات المتكررة: أهملت في حق نفسي كثيرا.. والأهلي تمسك بي

03:28 ص | الجمعة 30 أغسطس 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
باسم علي عن الإصابات المتكررة: أهملت في حق نفسي كثيرا.. والأهلي تمسك بي

باسم علي

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تحدث باسم علي لاعب النادي الأهلي المعار حديثا إلى صفوف نادي الجونة عن إصاباته المتكررة والتي كان سببا في ابتعاده عن المشاركة بشكل كبير.

وقال "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن سعى كثيرا للرحيل من النادي لإثبات نفسه أكثر والحصول على فرصة داخل جدران النادي الأهلي، ولكن الفريق كان يتمسك به ليظل بجواره، مقدما الشكر لإدارة النادي الأهلي التي فضلت بقاءه في الفريق رغم الإصابات العديدة التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة. 

وتابع: "أنا أهملت في حق نفسي كتير، ويمكن يكون ده سبب الإصابات، بس ده كان راجع إني مش بلعب كتير وكنت حابب ألعب، وبدأت التزم الحمد لله، وبتمرن بشكل كويس في الوقت الحالي، وكنت جاهز للمشاركة في أي وقت مع النادي الأهلي. 

الأهلي يعير باسم علي إلى صفوف الجونة 

ونجح مسؤلو نادي الجونة للتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب باسم علي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

وكان اللاعب قد تلقى عرضين خلال الفترة الماضية للرحيل منهما واحد من نادي الإسماعيلي والآخر من نادي الجونة، وفضل اللاعب والنادي الانتقال إلى صفوف الجونة. 

وكان اللاعب قد مدد تعاقده مع الفريق لمدة ثلاثة سنوات جديدة مع مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ قبل خروجه لنادي الجونة. 

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