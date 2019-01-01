باسم علي يرفض بند عدم المشاركة أمام الأهلي: "أنا مش صغير"

رفض باسم علي لاعب النادي الأهلي المعار حديثا إلى صفوف نادي الجونة وضع أي بنود خاصة بعدم مشاركته أمام المارد الأحمر في المباريات سواء في بطولة الدوري المصري أو كأس مصر.

وقال "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "أنا مش لاعيب صغير عشان يتعمل معايا كده، ماتش زي ده طول الموسم ممكن يكون هو السبب إن أرجع الأهلي تاني".

وأشار إلى أنه لم يتحدث معه أي مسؤول بالنادي الأهلي حول هذا الأمر، وحتى إن عُرض عليه ليس لديه مرونة فيه، ويرفضه تماما، مضيفا: "أنا عاوز ألعب الموسم كله إن شاء الله، ومفيش حاجة اسمها ملعبش ماتش".

ووجه اللاعب الشكر لإدارة النادي الأهلي التي صممت على بقاء اللاعب رغم كثرة الإصابات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

باسم علي يكشف سبب رحيله عن النادي الأهلي

وتحدث اللاعب عن سبب رحيله عن الفريق في الفترة الحالية قائلا إنه يريد إثبات نفسه ويلعب بشكل مستمر خاصة في ظل عدم مشاركته مع الفريق في الفترة الحالية.

وأضاف أن انتقاله للجونة خطوة مهمة في مشواره الكروي يسعى من خلالها أن يعود مجددا لصفوف النادي الأهلي ولكن ليلعب بشكل أساسي.

وأشار إلى أن حسام غالي كان له دور كبير في انتقال اللاعب إلى صفوف الجونة في ظل تواجد عدة عروض للاعب كان أبرزها من نادي المصري والاتحاد السكندري ونادي الإسماعيلي.