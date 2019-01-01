أحدث الأخبار

أخر الأخبار

إيهاب جلال عن تدريب المنتخب: "مش شاغل بالي.. وتركيزي مع النادي المصري"

الاتحاد يرفع درجة الاستعداد القصوى قبل مواجهة الزمالك.. ويطلب مساندة الجماهير

باسم علي عن الإصابات المتكررة: أهملت في حق نفسي كثيرا.. والأهلي تمسك بي

دورة الألعاب الأفريقية.. مصر تنتظر تعزيز الصدارة بـ"الأثقال والمصارعة".. اليوم

باسم علي يرفض بند عدم المشاركة أمام الأهلي: "أنا مش صغير"

03:39 ص | الجمعة 30 أغسطس 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
باسم علي يرفض بند عدم المشاركة أمام الأهلي: "أنا مش صغير"

باسم علي

أخبار متعلقة

رفض باسم علي لاعب النادي الأهلي المعار حديثا إلى صفوف نادي الجونة وضع أي بنود خاصة بعدم مشاركته أمام المارد الأحمر في المباريات سواء في بطولة الدوري المصري أو كأس مصر. 

وقال "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "أنا مش لاعيب صغير عشان يتعمل معايا كده، ماتش زي ده طول الموسم ممكن يكون هو السبب إن أرجع الأهلي تاني".

وأشار إلى أنه لم يتحدث معه أي مسؤول بالنادي الأهلي حول هذا الأمر، وحتى إن عُرض عليه ليس لديه مرونة فيه، ويرفضه تماما، مضيفا: "أنا عاوز ألعب الموسم كله إن شاء الله، ومفيش حاجة اسمها ملعبش ماتش". 

ووجه اللاعب الشكر لإدارة النادي الأهلي التي صممت على بقاء اللاعب رغم كثرة الإصابات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. 

باسم علي يكشف سبب رحيله عن النادي الأهلي

وتحدث اللاعب عن سبب رحيله عن الفريق في الفترة الحالية قائلا إنه يريد إثبات نفسه ويلعب بشكل مستمر خاصة في ظل عدم مشاركته مع الفريق في الفترة الحالية. 

وأضاف أن انتقاله للجونة خطوة مهمة في مشواره الكروي يسعى من خلالها أن يعود مجددا لصفوف النادي الأهلي ولكن ليلعب بشكل أساسي. 

وأشار إلى أن حسام غالي كان له دور كبير في انتقال اللاعب إلى صفوف الجونة في ظل تواجد عدة عروض للاعب كان أبرزها من نادي المصري والاتحاد السكندري ونادي الإسماعيلي. 

أخبار قد تعجبك

الزمالك يسعى للتخلص من "بوطيب".. وميتشو يُعدل لائحة الجزاءات

استطلاع رأى

  • بيراميدز

    بيراميدز

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    كأس مصر
  • حرس الحدود

    حرس الحدود

  • ميتز

    ميتز

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    الدوري الألماني
  • لايبزيج

    لايبزيج

  • إشبيلية

    إشبيلية

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الإسباني
  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال سوسييداد

    ريال سوسييداد

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    0

    05:55 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيصلي

    الفيصلي

  • الفتح

    الفتح

  • 0

    :

    0

    07:40 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • النصر

    النصر

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    0

    07:40 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • أبها

    أبها

  • نادي النجمة الرياضى

    نادي النجمة الرياضى

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الترجي

    الترجي

  • الهلال

    الهلال

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الوصل

    الوصل

  • بولونيا

    بولونيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سبال

    سبال

  • إمين

    إمين

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • الخور

    الخور

  • 0

    :

    0

    04:10 PM

    دوري نجوم قطر
  • أم صلال

    أم صلال

  • الريان

    الريان

  • 0

    :

    0

    06:20 PM

    دوري نجوم قطر
  • الغرافة

    الغرافة

  • موريرينسي

    موريرينسي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بورتيمونينسي

    بورتيمونينسي

  • بيلينينسيش

    بيلينينسيش

  • 0

    :

    0

    10:15 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بوافيستا

    بوافيستا

  • قيصري سبور

    قيصري سبور

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • تركتور سازي تبريز

    تركتور سازي تبريز

  • 0

    :

    0

    03:15 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • بیرسبولیس

    بیرسبولیس

  • سايبا

    سايبا

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • جول جوهار

    جول جوهار

  • نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

    نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • ذوب آهن اصفهان

    ذوب آهن اصفهان

  • نادي نساجي مازندران

    نادي نساجي مازندران

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • بايكان

    بايكان

الأكثر قراءة

خاص.. غياب مفاجئ لـ"القيعي" عن قناة الأهلي.. وكهربا كلمة السر

رئيس الزمالك يهاجم محمد إبراهيم: "صرفنا ملايين عشان ترجع بني آدم.. وهو ده حجمك"

خاص.. الأهلي يرفض عرض ريال مدريد بالاعتماد على مدرب إسبانيا.. ومفاوضات مع كاريرا
الأهلى يفتح ملف التجديد لـ"سليمان".. ويرفض حل أزمة "كوليبالى" بالتقسيط