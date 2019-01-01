إيهاب جلال عن تدريب المنتخب: "مش شاغل بالي.. وتركيزي مع النادي المصري"

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن فكرة توليه المهام الفنية لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا للأوروجوياني خافيير أجيري.

وقال إيهاب جلال في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة المصري الودية أمام الإسماعيلي: "الحمد لله الأداء جيد بغض النظر عن النتيجة، والشوط الثاني تقريبا سيطرة كاملة من جانبنا وأضعنا العديد من الأهداف والإسماعيلي كان قافل الملعب كويس".

وتابع: "مطمئن على اللاعيبة والتشكيل شبه الى هنلعب بيه شوية أمام ماليندي بطل زنجبار، الشيخ موكورو عنده مشكلة مع النادي السوداني، ومفتاح غير مقيد إفريقيا بسبب وصول البطاقة الدولية في وقت متأخر، ولكن نتملك لاعبين جيدين وقادرين على تخدي مباراتي أفريقيا".

وعن توليه مهمة المنتخب الوطني الأول: "أنا معرفش حاجة، وتردد قبل كدة كتير، وفي الأول والأخر اللى ربنا رايده هيكون، ومش شاغل بالي، أنا مركز مع النادي المصري وربنا يكرمنا ونقدم موسم أفضل من الماضي".

وأضاف: "شرف لأي حد تدريب منتخب مصر، وهناك مدربين كتير كبار، وأهم حاجة توفيق ربنا، وفيه الكويس والوحش في كل حتة، سواء أجنبي أو وطني، ولكن أعتقد أن مدرب المنتخب المقبل سيكون مصري بغض النظر عن الاسم".

اتحاد الكرة يحدد راتب مبدئي لمدرب المنتخب الجديد

وعلمت "الوطن سبورت"، أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية، اقترح خلال الاجتماع الأخير مع أعضاء اللجنة السبت الماضي، مبلغ 300 ألف جنيه كراتب مبدئي لمدرب المنتخب الجديد.

وأكد مصدر خاص، أن اللجنة أرجأت التصديق على المبلغ بشكل نهائي، لحين اجتماع الغد بحضور جميع أعضائها، بعد عودة عضوها محمد فضل، والذي غاب عن الاجتماع السابق بسبب تواجده خارج مصر.