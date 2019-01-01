عاجل.. حجز عمرو زكي بالعناية المركزة

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عمرو زكي
احتجز اللاعب عمرو زكي، نجم فريق كرة القدم السابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر في الرعاية المركزة، بعد نقله من مستشفى العلمين إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس، إثر تعرضه لحادث مروع بالساحل الشمالي.
وأكد صابر زكي، شقيق اللاعب لـ"الوطن سبورت"، أن شقيقه حصل على 40 غرزة في رأسه و15 في كعب قدمه اليمنى، فضلا عن معاناته من تجمع دموي، بالإضافة إلى كدمات عدة في أماكن متفرقة من جسده.
وتعرض عمرو زكي لحادث سيارة مروع على طريق القاهرة الساحل الشمالي، صباح اليوم الجمعة، في أثناء قيادته سيارته رفقة أحد أصدقائه، قبل أن تنقلب وتصطدم بـ"نخلة" على الطريق، وينقل الإثنين لمستشفى العلمين لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
ونشر سعيد لطفي، لاعب نادي الزمالك السابق ووكيل اللاعبين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لعمرو زكي، بعد تعرضه للحادث المروع، وأرفقها بتعليق: "أحدث صورة لعمرو ذكي في حادث اليوم".
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