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بالصور.. أحمد الشيخ يحتفل بخطوبته

01:57 ص | السبت 31 أغسطس 2019
كتب: رامي مصطفى
بالصور.. أحمد الشيخ يحتفل بخطوبته

أحمد الشيخ

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أعلن لاعب النادي الأهلي أحمد الشيخ، خطوبته يوم أمس الجمعة، عن طريق صورة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر "الشيخ" صورة له رفقة خطيبته، من داخل الحفل، عبر حساباته الرسمية، معلقًا عليها: "يا فرحة في وقتها جاتلي".

وانهالت عبارات المباركة والتهنئة، على اللاعب أحمد الشيخ عقب إعلان خطبته، من متابعيه ومحبيه، ومشجعي فريق النادي الأهلي.

أحمد الشيخ يشارك في تأهل فريقه إلى دور الـ32 من دوري الأبطال

وكان أحمد الشيخ، قد شارك في تأهل فريقه إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، بعدما سجل هدفًا ضمن 13 هدفًا سجلها فريق النادي الأهلي على نظيره إطلع برة السوداني، ذهابًا وإيابًا، في المباراتين التي جمعتهما على ملعب برج العرب، ضمن مباريات دور الـ64 من دوري الأبطال.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لملاقاة فريق كانو سبورت الغيني، في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، في 14 سبتمبر المقبل من العام الجاري بغينيا، على أن تقام مباراة الإياب في مصر.

 

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