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راتب فايلر يتجاوز حاجز الـ2 مليون دولار في الأهلي

لقب الأفضل والدوري البلجيكي والسوبر .. الأبرز في مسيرة فايلر مدرب الأهلي

12:13 م | السبت 31 أغسطس 2019
كتب: أحمد فراج
لقب الأفضل والدوري البلجيكي والسوبر .. الأبرز في مسيرة فايلر مدرب الأهلي

فايلر مدرب الأهلي الجديد

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أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه أسماعيل وبعد العرض على محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الادارة عن التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل اداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي خلال الفترة القادمة.

وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الأدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بأنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الأهلي فى سويسرا.

جاء أختيار لجنة التخطيط لرينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية، وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة أثنين لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائى أولهم الأيطالى سباليتى والذى وافق الأهلى على طلباته التعاقدية والمادية لكنه طلب إرجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص مع مشكلته التى أشار إليها، لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصا وأن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت ارتباطات لغالبية المدربين، كما أن فريق الأهلى يستعد حاليا لمباراة الذهاب مع بطل غينيا بيساو فى ذهاب دور 32 لدورى رابطة الأبطال والذى تحدد له 14 سبتمبر، أما الأسم الثانى الذى لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقته الاهلى على شروطه بما فيها المالية هو البرازيلى مانو مدرب منتخب البرازيل السابق والذى وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة فى الفترة الحالية على أن يبدأ قيادة الفريق مطلع يناير القادم، وهو ما لا يناسب الاهلى فى الفترة الحالية.

وفى ضوء ما سبق قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الموافقة على قرار لجنة التخطيط بسفر وفد الأهلى إلى أوروبا لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين الثلاثة الآخرين، وبالفعل تمت المقابلات والاستفسار والتفاوض بشأن كافة الأمور من خلال خالد مرتجى صاحب الخبرات الدولية وأمير توفيق الذى حقق نجاحات واضحة فى مجال التعاقدات وبالتنسيق الكامل مع لجنة التخطيط فيما ورد من نتائج لهذه المقابلات تم الاستقرار فى النهاية على التعاقد مع رينيه فايلر ليتولى مسئولية الفريق بعدما راعت اللجنة توافر العديد من المواصفات فى المدير الفنى الجديد أبرزها أنه صاحب بصمة فنية مع الفرق التى تولى مسئوليتها، ويملك مقومات شخصية قوية.

-حصل مع أراو علي Swiss Challenge League موسم 12-13 و صعد لـ Swiss Super League

-حقق نتائج مميزة مع أراو ابرزها الفوز علي زيورخ 5-1, جراسهوبرز 4-0, لوزيرن 4-2

-حصل مع نورنبرج الألماني على المركز الثالث في دوري 2. Bundesliga موسم 15-16 و تأهل الي Bundesliga Playoffs (ثاني اقوي هجوم في الدوري 68 هدف)

-حقق نتائج مميزة مع نورنبرج ابرزها الفوز علي يونيون برلين 6-2, لايبزج 3-1, دوسلدورف 5-1,سانت باولي 4-0

-حصل مع اندرلخت علي الدوري البلجيكي 16-17 (الدوري الوحيد الذي حصل عليه اندرلخت خلال اخر 5 سنوات) وأقوى خط هجوم في الدوري بعد احراز الفريق 67 هدف

-حصل مع اندرلخت على كأس السوبر البلجيكي 2017

-تأهل مع اندرلخت الي دور الثمانية في الدوري الأوروبي 16-17

-حصل علي جائزة افضل مدرب في بلجيكا 2017

-حقق نتائج مميزة مع اندرلخت في الدوري الأوروبي ابرزها الفوز علي سلافيا براج 3-0 في الذهاب ونفس النتيجة في العوده و الفوز علي ماينز الألماني 6-1 و زينيت الروسي 2-0 و التعادل مع مانشستر يوناتد 1-1 في الذهاب و نفس النتيجة في العودة في دور الثمانية قبل الخروج بهدف في الوقت الإضافي

-انهي الدور الأول مع لوزيرن في المركز الرابع متساويا مع زيورخ ورحل بعد خلافات مع الإدارة.

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