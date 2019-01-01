عاجل| الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل ويطيح بيوسف

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فايلر
أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل بعد الإعتماد من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي.
ويتكون الجهاز الجديد من رينيه فايلر مديرًا فنيًا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى ) وسامي قمصان مدرب مساعد.
ومن المقرر أن يستمر سيد عبدالحفيظ في موقعه مديرًا للكرة، ويبدأ الجهاز الجديد مهمته إبتداءً من بعد غدٍ الإثنين.
وأطاحت لجنة التخطيط بالنادي بمحمد يوسف من منصبه كمدرب عام للفريق الأول، بعد انتهاء الاجتماع الذي عقدته اللجنة منذ قليل، وتم الاكتفاء بوجود سامي قمصان ضمن الجهاز المعاون فقط مع الجهاز الفني بقيادة السويسري فايلر، كما تمت الاطاحة بطارق سليمان من منصبه كمدرب لحراس المرمى.
وأعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل وبعد الاتفاق مع محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الإدارة عن التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي الذي تم الإطاحة به عقب الهزيمة من بيراميدز، وتوديع بطولة كأس مصر.
وينتظر أن يصل المدير الفني الجديد وجهاز المعاون، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لقيادة الفريق بشكل رسمي استعدادًا لارتباطات الفريق المحلية الأفريقية.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، في ذهاب دور الـ32 مكن بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 14 من الشهر المقبل، في غينيا.
كما ينتظر المارد الأحمر مواجهة من العيار الثقيل، أمام الغريم التقليدي الزمالك في بطولة السوبر المحلي، والمقررة في الثامن عشر من الشهر المقبل.
جدير بالذكر أن الأهلي تخطى عقبة فريق "اطلع برة" في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز عليه بنتيجة 13/0 بنتيجة المباراتين.
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