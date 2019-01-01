اتحاد الكرة يُجهز جدول منتظم للدوري.. ويحدد 3 أيام للمباريات

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اتحاد الكرة
تعكف اللجنة المؤقتة خلال الساعات الحالية على إعداد جدول كامل لمسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019-2020، بحيث يكون محدداً من البداية موعد البداية والنهاية، حتى لا تتكرر أزمات مؤجلات الدورى كما حدث الموسم الماضى، حيث من المتوقع تأجيل انطلاق المسابقة بعد أن كان محدداً لها التاسع عشر من سبتمبر الجارى، وذلك لرغبة اللجنة المؤقتة فى إقامة مباراة السوبر بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك قبل انطلاق الدورى، وسيكون من الصعب إقامة المباراة فى الثامن عشر من سبتمبر كما كان محدداً من قبل، بسبب ارتباط القطبين بمواجهتَى ذهاب دور الاثنين والثلاثين لبطولة دورى أبطال أفريقيا خارج مصر، حيث يلتقى الفريق الأحمر مع كونيا سبورت، بطل غينيا الاستوائية، أحد أيام 13- 14- 15 من سبتمبر الجارى، فيما يلتقى الفارس الأبيض مع جينيراسيون فوت السنغالى بنفس الموعد.وتدرس اللجنة المؤقتة إقامة مباريات الدورى بالموسم الجديد أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، حتى تضمن حضوراً جماهيرياً كبيراً فى أيام الإجازات، لا سيما أنه مخطط عودة الجماهير للملاعب بالموسم الكروى الجديد بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.
وعلى جانب آخر، استقرت اللجنة المؤقتة على تعيين محمد الشواربى، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، فى منصب رئيس لجنة المسابقات خلفاً لعامر حسين، على أن تتم الاستعانة بداية من الدور الثانى لمسابقة الدورى بالشركة التى تتولى تنظيم الدورى الإنجليزى، حيث ترغب اللجنة المؤقتة فى فرض حالة من الانضباط والعدالة بين جميع الأندية حتى لا تظهر أزمات بسبب المباريات المؤجلة.
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