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الجنايني: احتفالية كبيرة لتتويج الأهلي بالدوري خلال أسبوع

01:14 ص | الأحد 01 سبتمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
الجنايني: احتفالية كبيرة لتتويج الأهلي بالدوري خلال أسبوع

الأهلي

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كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شئون اتحاد الكرة، أنه من المقرر أن تقام احتفالية لفريق النادي الأهلي بعد تتويجه بلقب درع الدوري عن موسم 2018-2019.

وأوضح الجنايني في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر": "اتكلمت مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واتفقت معه على إقامة احتفالية كبيرة خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير لتتويج الأهلي باللقب.

وأشار الجنايني، أن الأمر الطبيعي أن يتوج الفريق الفائز باللقب، بدرع الدوري في آخر مباراة بجدول المسابقة، وهو ما لم يحدث خلال الفترة الماضية، مشددًا أن ذلك الإجراء هو ما سيتخذ خلال الموسم القادم.

وعن المكان المقرر إقامة الاحتفالية الخاصة بتتويج الأهلي بدرع الدوري، أكد الجنايني أن الأمر مازال محل نقاش، حيث لم يستقر الاتحاد بعد عن مكانة إقامة الاحتفالية.

الجنايني: كبار لاعبي المنتخب لن يسيطروا على اتحاد الكرة

وفي سياق آخر، تحدث الجنايني عن تصريحات محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، حول تسبب اتحاد الكرة السابق في تراجع مستوى المنتخب.

وأضاف في حديثه عن تصريحات محمد صلاح: "ماينفعش أتحدث عن الأمر لأني ماكنتش موجود، لكن بالتأكيد حديث صلاح مبني على أسس موجودة".

وبسؤاله عن إمكانية سيطرة كبار لاعبي المنتخب على قرارات اتحاد الكرة الحالي رد ساخرًا: "لا طبعًا دة مش هيحصل، هما ماسكين عليا حاجة ولا إيه!".

وتابع حديثه: "الاتحاد سيلبي لكل لاعبي المنتخب المنضمين إلى المعسكر مطالبهم وحقوقهم كاملة، وسيتحصلوا على مستحقاتهم، ودة اللي هما عايزينه لكن يسيطروا علينا ليه؟".

 

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