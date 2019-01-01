لدراستها.. فايلر يطلب تسجيلات هزائم الأهلي في الموسم الماضي

بدأ الجهاز الإداري لفريق كرة القدم بالنادي الأهلى، تجهيز شرائط المباريات الأخيرة للفريق الأحمر في الموسم الماضي، وكذلك مباراتي "اطلع برة" في دوري الأبطال الأفريقي، ولقاء وداع كأس مصر أمام بيراميدز، لتقديمها للجهاز الفني الجديد بقيادة رينيه فايلر.

وقال مصدر بالأهلي لـ"الوطن سبورت"، إن فايلر طلب مشاهدة أخر المباريات للفريق في الموسم الماضي، خاصة التي خسرها، ومنها خماسية صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، وبيراميدز في الكأس المحلية والدوري، بالإضافة لمعرفة كل تفاصيل قائمة الفريق وعدد اللاعبين، ومراكز كل عناصر الفريق، قبل جلسته معهم عقب وصوله القاهرة مساء اليوم الأحد.

وأبلغ مسؤولو الأهلي، المدرب السويسري، أن الفريق حقق ريمونتادا تاريخية الموسم الماضي، بالفوز بالدوري الممتاز بعدما كان متأخرًا في بداية انطلاق الدوري وتراجع النتائج.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع رينيه فايلر بشكل رسمي، رفقة مساعدين أجانب بينهم مدرب حراس مرمى أجنبي، بالإضافة إلى وجود سامي قمصان كمدرب مصري وحيد ضمن الجهاز الفني، كما تم الاستقرار على استمرار على سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة.

ويعقد النادي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر غدً الإثنين، لإعلان جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة وكذلك تقديم الجهاز المعاون.

تكليف يوسف بقيادة تدريبات الفريق

وكلفت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل، محمد يوسف المدرب العام بقيادة تدريبات الفريق لحين وصول المدير الفني الجديد السويسري رينيه فايلر، قبل توجيه الشكر له مؤخرا.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام في غينيا الاستوائية.