نهائى كأس مصر بحكام أجانب.. وإعادة النظر في قرارات سمير عثمان

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على إسناد نهائى كأس مصر هذا الموسم لطاقم تحكيم أجنبى حال تقدم أحد طرفى اللقاء بطلب ذلك عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص، في ظل رغبة اللجنة فى العمل بشكل هادئ حتى تستطيع إعادة ترتيب الأوراق قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد 2019-2020.

من ناحية أخرى، أجرى عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد كرة القدم المصرى، اتصالاً مع جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، طالبه خلالها بضرورة التركيز فى عمله، وعدم الرد على أى انتقادات توجه له من قبل بعض مسئولى أندية الدورى الممتاز سواء فى الفترة الحالية أو بعد انطلاق الموسم الجديد بعد إعلان تنصيبه رئيساً للجنة الحكام خلفاً للحكم الدولى السابق سمير محمود عثمان.

جلسة بين الجنايني والغندور

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة بين عمرو الجناينى وجمال الغندور، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل مناقشة مسألة اعتماد قائمة أعضاء لجنة الحكام والمرشح لها تامر درى وفهيم عمر وياسر عبدالرؤوف وغيرهم، كما يتم التطرق خلال الجلسة إلى مناقشة مسألة كيفية تطبيق تقنية الفيديو فى الفترة المقبلة، وآخر الاتصالات التى أجراها "الجناينى" مع بعض مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم، من أجل تدريب بعض الحكام على كيفية استخدام تقنية الفيديو، لاسيما أن اللجنة أعلنت فى وقت سابق أن هناك اتجاهاً لتطبيق التقنية بداية من الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز.

فى سياق متصل، ينوى جمال الغندور، إعادة النظر فى جميع القرارات التى اتخذها سمير محمود عثمان خلال الفترة التى تولى فيها مسئولية التحكيم، ومن بينها إعادة اختبارات اللياقة البدنية للحكام فى مختلف المناطق.

وجاء قرار الغندور، بعد الانتقادات التى تعرض لها من قبل سمير عثمان، فى وسائل الإعلام على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد قرار الإطاحة به من لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصرى.